Vücutta ani titremeye yol açan 8 neden

"Esansiyonel tremor" adı verilen ve nedeni bilinmeyen titremeler, vücutta en sık rastlanan hareket bozukluklarından. Erişkin yaşlarda başlayan titreme sorunu, yaşlanmayla birlikte ilerliyor. Eller öne uzatıldığında ya da bardak, kaşık tutarken veya yazı yazarken daha çok ortaya çıkıyor. Eller ve kollar tamamen serbest olduğunda örneğin kucakta istirahat halinde duruyor. Titreme en çok ellerde görülüyor ve daha sonra da baş, boyun, bacaklar, ses telleri ve gövdede ortaya çıkıyor. Her titremenin bir hastalık belirtisi olmayabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Yılmaz Niyazi Yazman, titremelerin nedenleri ve tedavileri hakkında şu bilgileri veriyor: