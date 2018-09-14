Türes'ten şarbon açıklaması

Tüm Restoranlar Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan ve özellikle sosyal medyanın etkisiyle vatandaşlarda bir nebze de olsa panik havası oluşturan 'şarbon' konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bingöl, şarbonun gereğinden fazla abartıldığını ve bunun artık sektöre zarar verecek düzeye geldiğini söyleyip geçmişte yaşanan 'kuş gribi' vakasını hatırlattı.





Sağlık Bakanlığı'nın, şarbon hastalığıyla ilgili halk sağlığını tehdit edecek bir durum yaşanmadığını ithal edilen büyükbaş hayvanların bir kısmında bu hastalık tespit edilse de bunun tüketime sunulmadığını açıkladığını anımsatan Bingöl, "Güvenilir yerlerde her daim veteriner kontrolü var" dedi.



TÜRKİYE'DE GÜVENİLİR YERLERDE ETLER HER DAİM VETERİNERLER ARACILIĞIYLA KONTROL EDİLİYOR



Ramazan Bingöl şu ifadeleri kullandı:

"Yurtdışından ithal edilen hayvanlarla ilgili şarbonlu oldukları iddiası sektörümüzü de olumsuz etkiliyor. Şarbon konusu çok hassas bir mesele olmakla birlikte yetkili birimlerimizin aldığı denetimler ve yaptığı incelemeler sonucu az sayıda bir vakada tespit edilmiş ve anında çözüm bulunarak bunun yayılmasının önüne geçilmiştir. Bu gelişmeler sonrası yayılma alanı bulmayan şarbon gerçeğine rağmen sosyal medyadan imzasız, kim tarafından gönderildiği belli olmayan ses kayıtları ile korku yayan içerikler vatandaşlarımızın kafasını karıştırmakta ve kırmızı ete yönelik bir algı oluşturulmaktadır. Öncelikle belirtmek isterim ki Türkiye'de güvenilir yerlerde etler her daim veterinerler aracılığıyla kontrol ediliyor ve bu hastalığın merdiven altı olmayan yerlerde gözükmesi mümkün değil. Vatandaşlarımız merdiven altı yerlerden uzak durmalı güvenilir yerleri tercih etmeliler.''



Geçmiş yıllarda yaşanan kuş gribi vakalarınıu hatırlatan Bingöl, "Güvenilir yerlerle ilgili paylaştığımız bu husustan sonra bir hatırlatma da geçtiğimiz yıllarda ülkemizde yaşanan kuş gribi ile ilgili olacaktır. Kuş gribi iddiaları zamanı da köylünün ve yerli üreticinin elinde bulunan bütün tavuklar telef edilmişti. Kuş gribi korkusu yüzünden kırsal kesimde üretim sıfırlanma noktasına gelmiş ve burada yaşayan vatandaşlarımız yumurtasını bile marketten almaya başlamıştı. Bu sürecin sonunda yerli üretici büyük zarar görmüştü. Vatandaşlarımız şarbon konusuna biraz da bu 'kuş gribi' örneğiyle bakmalı ve veteriner kontrolünde bulunan yerlere güvenmelidir'' açıklamasını yaptı.