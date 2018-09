- Uzmanlar beslenme çantasının olmazsa olmazlarını açıkladı



Gıda ve beslenme uzmanları, okul çocuklarının beslenmesi konusunda önemli tavsiyelerde bulundular.



Okulların başlaması ile çocukların hayatı yeniden farklı bir düzene girdi. Bu düzende sağlıklı kalabilmek, büyük oranda dengeli ve yeterli beslenmeye bağlı. Gıda ve beslenme uzmanları, okul çocuklarının beslenmesi konusunda tavsiyelerde bulundular.

İstinye Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, çocukluk çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının yaşam boyu sürdüğüne dikkat çekti. Okul çocuklarının her sabah anne-baba ile yapacakları kahvaltının sağlıklı beslenmede ilk adım olduğunu söyleyen Elmacıoğlu, bu öğünün hem yetişkinler hem de çocukların yeterli ve dengeli beslenebilmesi için atlanmaması gerektiğini, özellikle çocuğun okul başarısı için önemli olduğunu vurguladı.



"Beslenme çantası dört gruptan besinleri içermeli"

Dengeli ve yeterli beslenmenin okul saatlerinde de devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Elmacıoğlu, burada beslenme çantasına büyük görev düştüğünü ifade ederek, yeterli ve dengeli beslenme için dört temel besin grubunu süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, sebze ve meyve ile ekmek ve tahıllar olarak sıralarken beslenme çantalarının mümkün olduğunca bu dört grupta bulunan besinlerden seçilerek hazırlanmasını tavsiye etti.

Prof. Funda Elmacıoğlu, "Süt, ambalajlı olmalı. Okul Sütü dağıtımının olmadığı günlerde beslenme çantalarına ambalajlı ayran ya da yoğurt konabilir ya da çocuklar bu ürünleri okul kantinlerinden rahatlıkla temin edebilir. Bunun yanı sıra çocuğun günlük süt ihtiyacını karşılayacak dondurma da sağlıklı bir seçenek" şeklinde konuştu.



"Beslenme çantasına açıkta satılan yiyecek koyulmamalı"

Prof. Funda Elmacıoğlu, iyi yıkanmaları koşuluyla sebze ve meyve beslenme çantasının olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirterek, "Yoksa rahatsızlıklara davetiye çıkarabilirsiniz. Meyve sebze konulamadığı günlerde ise yine çocuklar, okul kantinlerinden alabilecekleri meyve ve sebze sularını gönül rahatlığıyla tüketebilirler. Bunların yanında beslenme çantasında fındık veya ceviz bulunması da çocuğun beslenmesini enerji, protein ve mineraller açısından destekler. Beslenme çantasına dışarıda ve açıkta satılan yiyecekler kesinlikle konmamalı, ambalajlı gıdaların ise ambalajları yırtık veya yıpranmış olmamalı ve son kullanım tarihine dikkat edilmeli" dedi.



"Süt ve süt ürünleri çocukların kemik gelişimi için önemli"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği ASÜD Genel Sekreteri Genel Sekreteri Burhan Sakkaoğlu da yaptığı açıklamada süt ve süt ürünlerinin özellikle okul çağındaki çocuklar için önemine vurgu yaparak velileri çocuklara her gün süt içirmeye davet etti.

Kemik gelişiminin sürmekte olduğu okul çağında süt ve süt ürünlerinin kalsiyum kaynağı olarak öne çıktığını belirten Sakkaoğlu, bu yaşlarda oluşan sağlam bir kemik yapısının gelecekte yaşlılıkla birlikte gelebilecek problemleri öteleyeceğini kaydetti.

Sakkaoğlu, son dönemde moda olan sokak sütlerinin yeterli denetiminin sağlanamadığını, kaynağı bilinmeyen sütlerin zehirli koruyucu maddelerden, şarbon mikrobuna kadar insan sağlığı için zararlı her türlü riski barındırabileceğini söyledi.

ASÜD Genel Sekreteri açıklamalarının sonunda, ülkemizin geleceği olan çocukların sağlıklı ve güvenilir şekilde beslenerek büyümesi için korunaklı ambalajlar içerisinde satılan süt ve süt ürünlerinin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

