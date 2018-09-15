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alarm gibi başlayan yı yendi!

Yıllarca bankada çalışan 65 yaşındaki , emekliliğin tadını çıkarmanın hayalini kurarken 18 yıl boyunca her aynı saatte başlayan larla hayatı zehir oldu. "Sırtımdaki matkap ağrısı geldi, gitmedi" diyen Ayhan Erk, ağrı merkezinde raydofrenaks ile sağlığına kavuştu. Erk, "İkinci kez doğmuş gibiyim. Ağrısız hayat başladı" dedi.

SAFURE CANTÜRK
SAFURE CANTÜRK Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 16:22 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 16:22
Gece alarm gibi başlayan ağrıyı yendi!

HER GECE MATKAPLA SIRTIM DELİNİR GİBİ AĞRIYORDU

, 2000 yılında sırtında matkapla delinme hissiyle tam 2:30'da başlayan larının tedavisi için çalmadığı kapı kalmadı. , fizik tedaviye kadar her türlü tedaviyi alan Ayhan Erk'e hem doktorlar hem de ailesi psikolojik ağrı tanısı koydu. "Doktorlar bu ağrıyla arkadaş olacaksın" dediler ancak "Bu ağrı geldi mi gitmek bilmeyen arkadaş gibi. Canımdan bezdirdi. Artık ağrım var demeye utanır hale gelmiştim" diyerek yaşadıklarını anlattı.

GECE UYANIP AĞRI VAR MI DİYE KONTROL EDİYORUM

Kızının önerisiyle Prof. Erdemoğlu'na muayene olan Ayhan Erk, omurilik kemik eklemleri ile sinirler arasında kronik ağrının tespit edilmesiyle tek seansta aldığı radyofrenaks tedavisiyle 18 yıllık ağrısından kurtuldu. "Hayata yeniden döndüm. Arada elimi sırtıma götürüm var mı diye düşünüyorum. Olmayınca rahat bir nefes alıyorum. Bugüne kadar kimse beni nöroloji servise yönlendirmedi. Yıllarım korkunç ağrılarla boşa geçmiş" diye konuştu.

PROF. ERDEMOĞLU: "20 DAKİKALIK TEDAVİ 20 YILDIR ARAYAN HASTALAR VAR"

Nöroloji Uzmanı Prof. Erdemoğlu, "Ağrı özel bir branştır. Kronik ağrılar sık yaşanılan ancak yanlış yerde tedavisi aranan hastalıklar maalesef. Ameliyathane şartlarında röntgen ve özel cihazlar kullanarak cerrahi müdahale etmeden lokal anesteziyle işlem yapıldı. Radyofrekans uygulaması gerçekleştirdi. 20 dakika sonra sonuç almaya başlıyoruz. 1-2 gün içinde ağrı tamamen sona eriyor" diye konuştu.

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