Poğaçayla yapılan kahvaltı uykusunu getırır

Sabahları alelacele yapılan veya geçiştirilen kahvaltı lar, kantinlerde satılan fastfood tipi besinler ve sağlıklı beslenme hakkında yeterince bilgi sahibi olmamak gibi nedenlerle; özellikle ilkokul çağındaki çocukların beslenme alışkanlıkları bozulabiliyor.Ancak yeterli ve dengeli beslenmeleri, sağlıklı büyüme ile gelişimlerinin yanı sıra okul başarıları için de çok önemli. Peki çocukların hem sağlıkları, hem okul başarıları için dikkat etmeleri gereken beslenme alışkanlıkları neler? Acıbadem Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, okul başarısını artıran beslenme önerileri verdi…İlkokul çağındaki çocuklarda en önemli öğün kahvaltıdır. Çünkü vücudun gereksinim duyduğu en önemli besin kaynakları bu öğünde yer alır. Yapılan çalışmalar, uzun süren gece açlığından sonra kahvaltı yapmayan çocuklarda halsizlik, baş dönmesi, baş ağrısı, zihinsel faaliyetlerde azalma ve dikkat eksikliği gibi sorunlar geliştiğini ortaya koyuyor. Düzenli ve dengeli bir kahvaltı ise büyümeyi destekleyen yeterli kalorinin ve hastalıkları önleyen çeşitli vitamin ile minerallerin alımını sağlıyor. Süt, yumurta, peynir, domates, salatalık ve tam buğday ekmeğinden oluşan bir kahvaltı, çocuğun yeterli vitamin ve mineral almasını sağlayacaktır. Değişik bir kahvaltı alternatifi olarak süt veya yoğurt içine yulaf ezmesi gibi kahvaltılık tahıllardan da yararlanabilirsiniz.Çocuğunuzun yeterli ve dengeli beslenebilmesi için gün içinde protein, karbonhidrat, yağlar ve minerallerden oluşan bir beslenme programı oluşturun.Bunun için de beslenme listenizde süt ve ürünleri, et ve et ürünleri, sebze ve meyveler, kuru baklagiller ile tahıl grubuna mutlaka yer verin.Kahvaltıda veya ara öğünlerdemısır gevrekleri (şeker ilaveli), ekmeküzerine sürülen çikolatalı krem, poğaça,simit, börek, hamur işleri gibi karbonhidratve yağdan yüksek besinlerden uzakdurun. Bu tür gıdaların besin değerleriolmadıkları gibi, yüksek kalorili olmalarınedeniyle çocuğun kilo almasınada yol açarlar. Bunun yanı sıra çocuklariçin çok önemli olan kalsiyum ve proteiniçermedikleri için dikkat dağınıklığı ilederste uyuklamaya da neden olabilirler.Ayrıca bu tarz karbonhidrattan yüksek besinler, daha hızlı acıkma ve daha fazla yeme isteğine de yol açabiliyor.Çocuğunuzun, özellikle büyüme ve gelişmede çok önemli rol oynayan proteinli besinleri almasına dikkat edin.Örneğin önemli bir protein kaynağı olan yumurta, çocuğun zihnini açarak derslerinde daha başarılı olmasını sağlar. Yumurta, aynı zamanda büyüme ve gelişmede oldukça etkin olan demir açısından da çok zengin bir besindir.Kalsiyum; kemik ve dişlerin yeterince güçlü olması, kemiklerin uzaması, kas ve sinir sisteminin gelişmesi için çok önemlidir. Bunun yanı sıra güçlü bir bağışıklık sistemi için de ayrı bir önem taşır. Bu nedenle çocuğunuzun her gün kalsiyumdan zengin olan süt ve süt ürünlerini tüketmesi çok önemli. Günde 1 su bardağı süt+1 kase yoğurt+1 dilim peynir, yeterli kalsiyum almasını sağlayacaktır.Ceviz ve fındık gibi yemişler de, içerdikleri elzem yağ asitleri sayesinde çocuğunuzun okul hayatındaki başarısını ve enerji sini artırmaya yardımcı oluyor.Bu besinler, kan şekerini düzenlemesinin yanı sıra çocuğunuzun zihin gelişimine katkıda bulunuyor. Ancak kalori değerleri yüksek olduğu için porsiyon kontrolü yapmanız çok önemli. İki-üç adet ceviz veya 10-15 adet badem yemesi yeterli gelecektir.Çocuğunuza beyaz ekmekyedirmemeye dikkat edin. Çünkü glisemikindeksi yüksek olan beyaz ekmek;kan şekerinin hızla yükselmesine,bunun sonucunda da çocuğun dersteuyumasına sebep olabiliyor. Hızla yükselenkan şekeri, daha sonrasında hızladüşerek tekrar acıkmayı da tetikliyor.Tam buğday veya bol tahıllı ekmekler, posa (lif) yönünden de zengin oldukları için midede daha fazla hacim kaplayarak tok tutar ve bağırsak hareketlerinin düzenli çalışmasına da yardımcı olur.Akşam gereğinden fazla yemek yemesini, dolayısıyla kilo almasını önlemek için ona sağlıklı ara öğünler hazırlayın. Örneğin kuru yemiş, kuru meyve, hurma ya da pekmezden hazırladığınız kek, kuru veya yaş meyve, yoğurt, taze sıkılmış meyve suları, ev yapımı küçük sandviçler veya sebzelerden hazırlayacağınız cips gibi.Ara öğünlerde ambalajlı çikolatalar, bisküviler ve hamurlu yiyeceklerden kaçının.Çünkü atıştırmalık olan paketli market ürünleri katkı maddesi ile boya maddeleri içerebiliyor. Bu da uzun vade de obezite, kalp damar, diyabet, mide bağırsak hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabiliyor. Kola gibi kafeinli içecekler ya da hazır meyve suları hiçbir besin değeri taşımadıkları gibi gereksiz kaloriye neden oluyorlar.Öğle ve akşam yemeğinde her besingrubunun mutlaka olması gerekli. Tatlıyerine meyve verilmeli. Gelişme çağındakiçocukların enerji ihtiyaçları büyüktür.Bu nedenle gün aşırı makarna ve pilav gibi yiyecekleri yemesinde herhangi bir sakınca yoktur. Çocuğunuzun yeterli ve dengeli bir şekilde yemek alıp almadığını anlayabilmek için okuldaki aylık yemek listesini gözden geçirin.Öğlen yemeği verilemiyorsa beslenme çantasını da gerekli besin grubundaki besinlerden seçerek hazırlayabilirsiniz.Fastfood tarzı yiyecekleri çocukların hayatından tümüyle çıkartmak maalesef mümkün değil. Ancak 15 günde veya ayda bir olarak sınırlanmaya özen gösterin. Fastfood gıdaların içinde fazlaca bulunan trans yağlar, öğrenme ve hafızaya yardımcı olan çok sayıdaki moleküle ve beyin hücrelerine olumsuz etki yaratıyor.Beyaz peynir/kaşar peyniri1 adet haşlanmış yumurta (omlet veya menemen olabilir)Bol domates, salatalık10 adet fındık/2 adet cevizTam buğday ekmeği1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu (fazla kilo problemi yok ise) veya süt1 su bardağı süt veya yoğurtSade yulaf ezmesi1-2 porsiyon meyve10 adet badem veya 10 adet fındık2 ince dilim tam buğday ekmeğiyle yapılan tost1 adet yumurtaBol yeşillik6-8 adet zeytin1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu (fazla kilo problemi yok ise) veya süt