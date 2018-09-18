Balık, ceviz ve semizotu ile depresyona dur deyin!

Beyindeki kimyasal bir madde olan serotonin insanın ruh halini etkiler. Güneş ışığına maruz kalındığında serotonin üretimi artar; sonbahar ve kış aylarında günler kısaldığında ve karanlıkta azalabilir. Serotonin düzeyindeki düşüklüğün depresyon
la ilişkili olduğu düşünülmektedir ve serotoninin artışı depresyonla mücadele etmeye yardımcı olmaktadır.
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Tuba Kayan Tapan, sonbahar depresyonunu yenmenin yollarını anlattı... Haftada üç gün 40 dakika yürüyüşe başlayın!
Sonbaharda kilo almanın en önemli nedenlerinden biri de yaz aylarına göre daha az hareket edilmesidir.
Sonbaharda hava yağışlı olduğu için, yürüyerek gidilecek yerlere giderken bile araca binilmektedir. Sosyal aktiviteler de daha azdır. Akşamları televizyon karşısında hareketsiz geçen saatler de uzundur. Bütün bunlar alınan enerjinin tamamının yakılmasını engeller. Hem yüksek karbonhidratlı beslenmek, hem de hareketsizlik; kilo alımını artırmaktadır. Omega 3 ile depresyonla savaş Balık
ta, cevizde ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan omega 3; depresyonu önlediği için depresyon tedavisinde kullanılmaktadır.
Sonbaharda balıklar bollaşır, dolayısıyla haftada üç gün balık tüketimi, günlük omega 3 gereksinimini karşılayacaktır. Eğer balık yenilmiyorsa, mutlaka balık hapı şeklinde takviye yapılmalıdır. Sağlıklı bireylerin 1000 mg. omega 3 alması, günlük gereksinmelerini karşılayacaktır.
Yapılan çalışmalarda balık tüketiminin, abdominal yağlanmayı azalttığı belirtilmektedir. Önemli bir vitamin: B12 B12
vitamini eksikliği, sinir sisteminde oldukça etkilidir.
B 12; yumurta, et, süt ve yoğurt gibi hayvansal ürünlerde yoğun olarak bulunur. Yüksek proteinli besinler endorfin ve serotonin hormonunu arttırır. Sonbahar aylarında protein içeriği yüksek beslenmek; üst solunum yolu enfeksiyonlarına iyi geldiği gibi, aynı zamanda; omega 3 ve B 12 vitamini içermesinden dolayı, oluşabilecek depresyon ve bunalım halini ortadan kaldırmaya da yardımcı olacaktır. Antioksidanlar sayesinde dinç kalın
Antioksidandan zengin beslenmek, insanı daha dinç kılmaktadır.
Buna bağlı olarak, sabah yorgun uyanmayı önleyerek, mutsuz ve karamsar ruh halini ortadan kaldırmaktadır. Özellikle selenyum eksikliği; depresyona, mutsuzluğa ve karamsar düşüncelere neden olabilir. Yumurta, tam tahıllar, Brezilya fındığı ve ton balığı ise selenyum zengini besinlerdir. YAZ KİLOLARI NASIL GİDECEK?
YAZ boyunca fast food ağırlıklı beslenenlerde, serinlemek için soğuk gazlı içecek tüketenlerde, sık dondurma yiyenlerde, plajlarda mısır ve ay çekirdeğini sıklıkla tüketenlerde; alınan kiloların sonbaharda verilmesi üzerine öncelikle sağlıklı ve dengeli beslenme oldukça önemlidir. Özellikle yazın alınan kilolar verilmek isteniyorsa, liften zengin kuru baklagiller, sebzeler, kinoa, tahıllar (bulgur) ve meyveler tüketilmelidir. Kinoa, süt kadar kalsiyum içermektedir. Yüksek miktarda lif ve protein içermesi, özellikle kilo kontrolü için oldukça önemlidir. Hem tok tutar, hem de abdominal yağlanmanın azalmasına yardımcı olur. AVOKADOLU KİNOA SALATASI
1 adet avokado
1 su bardağı kinoa
1 adet kırmızı biber
1 orta boy kırmızı soğan
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet limonun suyu
1 tutam tuz
2-3 adet çeri domates BİR
su bardağı kinoayı iki su bardağı su ile suyunu çekene kadar haşlayın. Limon suyu, zeytinyağı ve tuzu kinoaya ekleyin. Soğanları ve kırmızı biberi küçük küçük doğrayıp bir adet avokado ile karıştırın. Karşımı kinoa ile birleştirin ve domates ile süsleyip servis edin