Ebeveynlere çocuklar için pratik beslenme önerisi

İSTANBUL, (DHA)- 18 milyon öğrenci ve bir milyonu aşkın öğretmen 2018 – 2019 eğitim öğretim yılının başlamasıyla ders başı yaptı. Çocukların sağlıklı büyümelerini ve okul dönemindeki başarılarını etkileyen en önemli faktörlerden birisinin beslenme olduğunu belirten Diyetisyen Halime Pulat Demir, ebeveynlere çocuklar için pratik beslenme önerilerinde bulundu. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocukluk çağında geliştiğine vurgu yapan Diyetisyen Halime Pulat Demir, "Çocuklarımız anne ve babalarını örnek aldığından, sağlıklı nesiller yetişmesi için öncelikle ebeveynlerin sağlıklı beslenmesi gerektiğini unutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ÇOCUKLARA SAĞLIKLI SEÇENEKLER SUNUN"

Güne iyi başlamak ve dersleri iyi dinlemek için evden çıkmadan kahvaltı yapılmasının önemine değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halime Pulat Demir, "Okulda kahvaltı veriliyorsa çocuğunuza evde minik bir atıştırmalık (1 bardak süt, 1 porsiyon meyve ve 2 ceviz gibi) verebiliriz. Çocuklara sağlıklı ara öğün seçeneği sunmamız gerekiyor. Bunlar evde hazırlanmış sandviç, süt, ayran, taze veya kuru meyveler, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar olabilir. Unutmayalım ki biz çocuklarımıza sağlıklı seçenekler sunmazsak, onlar acıkınca sağlıksız seçeneklere yönelecektir" şeklinde konuştu.

"PROTEİN BÜYÜME İÇİN GEREKLİ"

Sabah, öğle, akşam düzenli üç ana öğün ve aralarda sağlıklı ara öğünler tüketerek çocukların aynı saat dilimlerinde beslenmelerinin sağlanabilineceğine değinen Demir, "Çocuklarımıza sevdikleri besinleri dikkate alarak, sağlıklı seçimler sunabiliriz. Süt, yoğurt, peynir grubu özellikle kalsiyum açısından zengin. Çocuklarımızın günde 2-3 porsiyon bu gruptan tüketmesi önemli. Et, tavuk, balık, yumurta, kurubaklagiller protein içeren besinlerdir. Protein çocuklarımızın büyümeleri için gereklidir. Bu gruptan çocuklarımızın 2-3 porsiyon tüketmesi gerekir. Eğer evimizde et, tavuk, balık yoksa yumurta ve kurubaklagil (kurufasulye, nohut, mercimek gibi) tüketilmesi protein ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.

"SEBZELER VİTAMİN MİNERAL VE POSA YÖNÜNDEN ZENGİN"

Ekmek, çorba, makarna ve diğer tahılların vücudun enerji kaynağı karbonhidrat bakımından zengin olduğunu dile getiren Demir, "Kişiye göre değişmekle birlikte günlük 6-9 porsiyon tüketilmelidir. Sebzeler ise vitaminler, mineraller ve posa yönünden zengindir. Farklı renkteki sebzelerden günlük 3-4 porsiyon tüketilmelidir. Meyveler; vitamin, mineral ve karbonhidrattan zengindir. Farklı renkte günde 2-3 porsiyon meyve tüketilmesi önerilir" diye konuştu.

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