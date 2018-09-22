Hamileyken grip aşısı olmaktan korkmayın

Anne adaylarının özellikle sonbahar mevsiminde dengeli beslenmelerinin ve enfeksiyonlara karşı kendilerini korumalarının önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek
Uzmanı Prof. Dr.
Ulun Uluğ, sonbahar hamilelerine grip
aşısı ile ilgili bilgiler verdi…
Sonbaharın gelmesiyle yaşanan hava değişimi ve insanların kapalı ortamda daha çok vakit geçirmesi nedeniyle, solunum yoluyla bulaşan grip gibi hastalıklar artıyor. Gebelerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de gribal enfeksiyondur. SALGIN VARSA AŞI TAVSİYE EDİLİR
Gebelerde grip hastalığı, özellikle
hamileliğin ikinci yarısından sonra
olmuş ise gebe olmayanlara göre daha
ağır geçebilir. Gebeliğe bağlı kalp ve
dolaşım sistemindeki değişiklikler özellikle
bağışıklığın azalması nedeniyle gribin
daha ağır seyretmesine neden olabilir.
Annedeki tüm olumsuz etkilenmeler, doğal olarak taşıdığı bebeği de etkiler.
Gribe bağlı yüksek ateş, direkt bebeğin omurga gelişimine anne karnında olumsuz etki edebilir. Ayrıca erken doğuma neden olabilir. Yapılan araştırmalar, annesi gebeliği sırasında grip aşısı olmuş bebeklerin, doğumdan sonra da aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığı olduğunu göstermiştir.
Grip aşısı olmak, gripten korunmanın belki de en etkili ilk yöntemidir. Gebe kadınların, canlı grip aşısı değil gri mikrobunun proteinlerine karşı geliştirilmiş cansız aşıyı olmaları gerekmektedir. Grip aşısı gebeleri, en korkulan akut solunum yolları enfeksiyonundan direkt korumaktadır.
Gebelere grip aşısı uygulaması konusunda çok geniş bir tecrübe vardır ve neredeyse milyonlarca kadına dünya çapında aşı yapılmıştır. Gebeliğin hangi dönemi olursa olsun, örneğin erken veya geç gebelik aylarında, grip aşısının şimdiye kadar olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.
Özellikle gribin salgın olduğu dönemlerde gebelere aşı tavsiye edilmektedir. DOKTORUNUZA BAŞVURUN
Eğer grip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız,
en kısa sürede doktorunuzla
irtibata geçiniz. Yüksek ateş, özellikle
38.5 ve üzeri önemlidir.
Gribe karşı geliştirilmiş antiviral
ilaçlara, eğer grip virüsü saptanacak olursa
en erken sürede başlanır. Her ne kadar
antiviral ilaçlar gebelikte önerilmese de,
grip için geliştirilmiş ve gebelikte güvenli
olduğu gözlenmiş ilaçlar bulunmaktadır.
Enfeksiyonun ağır seyretmesi ayrı
bir problem olmakla beraber yüksek ateş,
bebeğin gelişimi için zararlı olmaktadır
ve ateşin düşürülmesi en önemli hedef
olmalıdır. BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN
Nefes almakta zorluk ve nefes darlığı
Karın ve göğüste ağrı
Ani halsizlik
Durdurulamayan kusma
Bebek hareketlerini az hissetme