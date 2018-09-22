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Hamileyken aşısı olmaktan korkmayın

aşısı, gebelerde en korkulan akut solunum yolları enfeksiyonundan direkt korumaktadır. Yapılan araştırmalar gebelik döneminde aşı olmuş annelerin bebeklerinin doğumdan sonra da korunduğunu gösteriyor

DİDEM SEYMEN
DİDEM SEYMEN Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 22.9.2018
Hamileyken grip aşısı olmaktan korkmayın
Anne adaylarının özellikle sonbahar mevsiminde dengeli beslenmelerinin ve enfeksiyonlara karşı kendilerini korumalarının önemli olduğunu belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Uzmanı Prof. Dr.
Ulun Uluğ, sonbahar hamilelerine aşısı ile ilgili bilgiler verdi…
Sonbaharın gelmesiyle yaşanan hava değişimi ve insanların kapalı ortamda daha çok vakit geçirmesi nedeniyle, solunum yoluyla bulaşan grip gibi hastalıklar artıyor. Gebelerin en çok dikkat etmesi gereken konulardan biri de gribal enfeksiyondur.

SALGIN VARSA AŞI TAVSİYE EDİLİR
Gebelerde grip hastalığı, özellikle hamileliğin ikinci yarısından sonra olmuş ise gebe olmayanlara göre daha ağır geçebilir. Gebeliğe bağlı kalp ve dolaşım sistemindeki değişiklikler özellikle bağışıklığın azalması nedeniyle gribin daha ağır seyretmesine neden olabilir.
Annedeki tüm olumsuz etkilenmeler, doğal olarak taşıdığı bebeği de etkiler.
Gribe bağlı yüksek ateş, direkt bebeğin omurga gelişimine anne karnında olumsuz etki edebilir. Ayrıca erken doğuma neden olabilir. Yapılan araştırmalar, annesi gebeliği sırasında grip aşısı olmuş bebeklerin, doğumdan sonra da aylar boyunca grip mikrobuna karşı bağışıklığı olduğunu göstermiştir.
Grip aşısı olmak, gripten korunmanın belki de en etkili ilk yöntemidir. Gebe kadınların, canlı grip aşısı değil gri mikrobunun proteinlerine karşı geliştirilmiş cansız aşıyı olmaları gerekmektedir. Grip aşısı gebeleri, en korkulan akut solunum yolları enfeksiyonundan direkt korumaktadır.
Gebelere grip aşısı uygulaması konusunda çok geniş bir tecrübe vardır ve neredeyse milyonlarca kadına dünya çapında aşı yapılmıştır. Gebeliğin hangi dönemi olursa olsun, örneğin erken veya geç gebelik aylarında, grip aşısının şimdiye kadar olumsuz bir etkisi gözlenmemiştir.
Özellikle gribin salgın olduğu dönemlerde gebelere aşı tavsiye edilmektedir.

DOKTORUNUZA BAŞVURUN
Eğer grip olduğunuzdan şüpheleniyorsanız, en kısa sürede doktorunuzla irtibata geçiniz. Yüksek ateş, özellikle 38.5 ve üzeri önemlidir.
Gribe karşı geliştirilmiş antiviral ilaçlara, eğer grip virüsü saptanacak olursa en erken sürede başlanır. Her ne kadar antiviral ilaçlar gebelikte önerilmese de, grip için geliştirilmiş ve gebelikte güvenli olduğu gözlenmiş ilaçlar bulunmaktadır.
Enfeksiyonun ağır seyretmesi ayrı bir problem olmakla beraber yüksek ateş, bebeğin gelişimi için zararlı olmaktadır ve ateşin düşürülmesi en önemli hedef olmalıdır.

BU BELİRTİLERE DİKKAT EDİN
Nefes almakta zorluk ve nefes darlığı
Karın ve göğüste ağrı
Ani halsizlik
Durdurulamayan kusma
Bebek hareketlerini az hissetme
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Hamileyken grip aşısı olmaktan korkmayın
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