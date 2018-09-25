SABAH okudu, şifa buldu

SABAH
'ta okuduğu haberle bir anda değişti. "Tedavisi yok, boşuna doktor doktor gezmeyin" denilen hastalığına şifa bulmanın ve 3 yaşındaki oğluyla artık oynayabilecek olmanın sevincini yaşıyor. Mersin
'de yaşayan 33 yaşındaki Çelik, Türkiye'deki onbinlerce Derin Ven Trombozu (DVT) hastasından biri. Halk arasında "Toplardamarda pıhtı oluşması" olarak bilinen ve bugüne dek tedavi edilemez görülen DVT hastalığı 6 yıldır Çelik'i canından bezdirmişti. 3 yaşındaki oğlunu parka götürememenin, onunla oyun oynayamamanın verdiği acı ise acısını kat be kat artırıyordu. Derken 23 Mayıs günü, SABAH'ta okuduğu haber, Çelik'e şifa oldu. Çünkü haberde kendisi gibi DVT hastası olan ve 30 yıl boyunca çektiği hastalıktan Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mert Dumantepe'nin yaptığı ameliyatla kurtulan hastanın öyküsü anlatılıyordu. NADİR UYGULANIYOR
Haberdeki hasta, tedavi sonrası doğup büyüdüğü Karadeniz yaylarına çıkabilmek istediğini söylemişti. Çelik'in aklından ilk geçen ise oğluyla koşup oynayabilmek oldu. Tam umudunu kestiği anda gazete haberiyle umut bulan Çelik soluğu Dumantepe'nin yanında aldı ve görüşme sonrası iyileşeceğine inancı çok daha arttı. Doktoru kendisine dünyada nadir olarak uygulanan hibrit ameliyatı başarıyla gerçekleştirdi ve Çelik yeniden hayata döndü. Çelik, "Tedavisi yok boşuna doktor doktor gezmeyin, bu ağrılarla yaşamak kaçınılmaz" denilen hastalığı yenmenin ve oğlu Diyar Güney ile geçen yılların acısını çıkartacak olmanın sevinciyle bu kez mutluluk gözyaşları döktü. 'YENİDEN DOĞMUŞ GİBİYİM'
6 YILDIR bacakları şişip ağrıyan Çelik, üstüne üstlük yanlış teşhis hatta yanlış tedavinin de ceremesini çekmiş. Birçok uzmana görünen ancak şifa bulamayan Çelik "Gittiğim bazı hekimler 'Karnının içinde ana toplardamar yok' bile dediler. Oysa varmış. Hastalığım çok geçmişe dayandığı için bayağı işlemler yapıldı. Hatta artık ben neler yapıldığını bile hatırlamıyor haldeyim. Mersin'de ve Adana
'da aradığım çareyi gazete haberi sayesinde İstanbul
'da Dumantepe'de buldum. Haberi okuyunca 'Demek ki benim gibi hatta 30 yıldır bu hastalığı çeken insanlar var ve sonunda sağlıklarına kavuşacakları bir yöntem ve bunu uygulayan doktor var' dedim. Mert hoca da bana o güveni verdi ve şimdi yeniden doğmuş gibiyim, ağrılarım gitti, bacağım normale döndü" dedi.