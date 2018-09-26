Sağlığınızı damar yaşınız belirliyor!

Kalp hastalığının kader olamayacağını vurgulayan Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak; "Sağlıklı ve uzun bir ömür hayal değildir. Kalp hastalığı kader olamaz. Sağlıklı beslenme, bir ömür boyu egzersiz ve düzenli sağlık kontrollerinden geçmek risklerinizi kontrol altına alarak damarlarınızı genç tutmanıza ve uzun bir ömür yaşamanıza yardımcı olur"

• Dünyada ve Türkiye'de bir numaralı ölüm nedeni kalp ve damar hastalıklarıdır. Maalesef bu durum, giderek artan salgın haline geliyor. 50 yaşına kadar kalp hastası olma riskimiz %60. Hem kadın hem de erkekler için geçerli bu risk, çok yüksek. 50 yaşından önce kalp hastası olursanız bu sizin ömrünüzden en az 20 yıl çalıyor. 60 yaşına kadar kalp hastası olmazsanız 80'li yaşları görmeniz işten bile değil.

Sağlıklı olmanın yolu damar sağlığından geçiyor

• Kalp hastalığı dediğimiz olay aslında damar hastalığıdır. Damarlarımızın iç yüzeyini saran ince zar dokusuna endotel denir. Sağlıklı bir endotel dokusu, damarlarınızın gerektiğinde kasılmasını (soğuk havalarda vücut ısısını korumak), gerektiğinde ise gevşemesini sağlamakla beraber (sıcak havalarda vücudu serinletmek), damar içindeki hücrelerle etkileşerek kanın pıhtılaşmasını da önler.

• Endotel dokusunun hasar görmesi ise tüm bu fonksiyonların bozulmasına yol açarak damar yapımızı zedeler ve pıhtılaşmayı artırarak kalp krizleri, felçlere neden olur. Endotelin hasar görmesi damarlarınızın yaşlanması anlamına gelir. Bu hasar görmüş yaşlı damarlar, kalbimizde kalp krizi, beynimizde felç, böbreklerimizde böbrek yetmezliği, aort damarımızda ise anevrizma ve damar yırtılmalarına yol açar.

Damarları yaşlandıran nedenler

• Endotel dokusunu zedeleyerek damarlarımızın yaşlanmasına yol açan nedenler; yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolesterol, obezite, spor yapmamak ve sigara içmek olarak sayılabilir. Damarlarımız içinde normalden fazla şeker, tuz, kolesterol bulunursa kalp ve damar hastalığı kaçınılmaz hale gelir.

Kalp sağlığınızı damarlarınızın yaşı belirler

• Endotel dokusunun zedelenmesi vasküler yaşınızı yükseltir. Kronolojik yaşınız 40 olmasına rağmen eğer sigara içiyor, tansiyon ve kolesterolünüz yüksek ise damar yaşınız 63'tür. Yani 40 yaşında olmanıza rağmen bu riskler nedeni ile ömrünüz 23 yıl daha kısalmıştır.

• Kronolojik yaşı 56 olup, tansiyonu, şeker hastalığı, kolesterolü olmayan, sigara içmeyen ve düzenli spor yapan bir insanın damar yaşı ise 40'tır.

• Kronolojik yaşınız genç bile olsa risklerinizi bilmiyor ve yönetemiyorsanız damarlarınız yaşlı olduğu için ömrünüz kısalmaktadır.