Sonbahar enfeksiyonlarından 5 adımda korunun

Mevsim geçişlerinde yaşanan ani sıcaklık değişimleri nedeniyle vücudun savunma mekanizması zayıflıyor. Havanın aniden soğumasıyla artan enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi önemli hale geliyor. Özellikle sonbaharda artan üst solunum yolu enfeksiyonlardan korunmak için önlem almak gerekiyor. Memorial Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Muharrem İngeç, sonbahar aylarında yaşanan ani ısı değişimine bağlı artan üst solunum yolu enfeksiyonları ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Hava durumuna göre giyinin

Sonbahar aylarında gün içerisinde değişen hava sıcaklıklarına bağlı olarak vücut ısısı da değişim göstermektedir. Sabah ve akşam saatlerinde vücut ısısını dengede tutabilecek kalın giysiler tercih edilmeli, giysiler gün içerisindeki hava sıcaklığına bağlı olarak değiştirilmelidir. Dengeli ve düzenli beslenmenin bağışıklık sistemine olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli, mevsim meyveleri sıkılarak değil tüm olarak yenmelidir. Hastalıklardan korunmada etkisi olan zencefil, zerdeçal ve karabiber gibi bitkileri tüketmek faydalı olacaktır.

Yazdan kalma alışkanlıkları terk edin

Yaz aylarından kalan yemek tercihi ve alışkanlıkları sonbaharda terk edilmelidir. Mevsime uygun yiyecekler tercih edilmeli, özellikle yazın sık tüketilen dondurma ve soğuk gıdalardan uzak durulmalıdır. Soğuk gıdaların yerine mevsime uygun yiyecekler tüketilmelidir. Kaliteli, dengeli ve yeterli beslenme dışında, gribal enfeksiyonlardan korumanın ya da hastalığı hızlıca atlatmanın diğer bir yolu da bol ve dengeli sıvı alımıdır. Taze sıkılmış meyve suyu da özellikle bu dönemde sağlıklı bir içecektir. Ancak aşırı miktarı böbreklerin çalışma sistemi üzerinde olumsuz etkiye yol açabilir. Ihlamur, kuşburnu, ada çayı ve bol limonlu yeşil çay de bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar.

Grip aşısı yaptırılmalı

Mevsim geçişlerinde, bağışıklık sistemi zayıf olan çocukların soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara yakalanması çok sık görülmektedir. Isı dengesinin tam olarak bulunmadığı sonbaharda; nezle, grip, soğuk algınlığı ve zatürre gibi hastalıklardan korunmak için özellikle beslenme ve giyime dikkat edilmesi büyük önem taşımaktadır. Çocukları soğuk algınlığından korumak için yeterli miktarda C vitamini alınması önemlidir. Ayrıca insanlarla yakın temastan da olabildiğince kaçınılmalı, risk grubundakiler grip aşısı olmalıdır. Çünkü grip aşısı, her yıl yeniden güncellenerek koruyucu hale getirilmektedir.

Hastalıktan korunmak için bu kurallara uyun

1. Enfeksiyonlarla mücadele etmede sık el yıkamak koruyucu bir tedbirdir. Enfeksiyonların çoğaldığı sonbaharda ellerinizi sık sık yıkayın.

2. Kaliteli uyku bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Günlük 6 saat uyku kuralına uyulmalı, uykunun kalitesini artırabilmek için erken saatlerde yatıp, erken uyanılmalıdır.

3. Hava durumuna göre hareket edilmelidir. Havanın aniden soğuyabileceği günlerde üşütmemek ve terlememek için kat kat giyinmek yerine uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

4. Girip olmuş ya da soğuk algınlığı geçiren kişilerden uzak durulmalıdır. Özellikle kalabalık mekanlara gidilmemeli, ortak kullanılan tuvaletlerden uzak durulmalıdır.

5. İşyeri, ofis ve evler sık sık havalandırılmalı, sık dokunulan eşyalar temizlenmelidir.

