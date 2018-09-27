5 cm’den yüksek topuk varis yapar

Bacaklarda damarlarda belirginleşme, ağrı
, şişme, hassasiyet ve ağırlık hissi belirtileriyle ortaya çıkan varis
i, Liv Hospital Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aslım anlattı… NASIL OLUŞUYOR?
Varis kirli kanı vücuttan toplayıp kalbe taşıyan toplardamarların görevlerini yeterince yapamamaları sonucu oluşuyor. Bu damarların içinde kan akışının kalbe doğru tek yönlü akmasını sağlayan kapakçıklar yer alıyor. Çeşitli etkenler nedeniyle kapakçıklarda hasar, bunun sonucunda da kaçak oluşabiliyor.
Kapakçıklarda ortaya çıkan sorun yüzünden toplardamarlar işlevlerini yeterince iyi yapamayınca kan, bacaklardaki damarlarda birikiyor.
Kanın birikmesi sonucunda damar içinde oluşan basınç artışı kronik hale dönüştüğünde de toplardamarlar elastikiyetlerini kaybederek genişliyor ve dışarıdan gözle görülür hale geliyor. BELİRTİLERİ NELERDİR?
Damarlarda gözle görülen belirginleşme,
kıvrımlaşma
Bacaklarda ortaya çıkan şişlik
Günün ilerleyen saatlerinde
artan ağrı, ağırlık, dolgunluk hissi
Kramp, kaşıntı, ayak
tabanlarında yanma ve ilerlemiş
dönemlerde ödem
Ciltte renk değişimi ve
yaralar SAĞLIK SORUNU YAPIYOR
Varis erken dönemde önlem alınmadığında zor iyileşen yaralara, nadir olsa da damarlardaki kanın pıhtılaşmasına neden olabiliyor.
Bunun sonucunda ölümcül tablo bile gelişebiliyor. Bu yüzden varisin oluşumunu önlemek, eğer sorun başlamışsa erken dönemde tedavi ettirmek şart. KIMLER RISK ALTINDA?
Ailesinde varis olanlar.
Aşırı kilolular.
Sabit pozisyonda çalıştıkları için
sürekli yer çekimine maruz kalanlar.
Östrojen hormonu içeren ilaçlar
kullananlar.
Zorlu veya sık hamilelik dönemi
geçirenler.
Günlük hayatında sık sık 5 santimden
yüksek topuklu ayakkabı
giyenler.
Risk grubundaki mesleklerde
çalışanlar. (Öğretmen, bankacı, hostes,
kuaför, satış personeli, tezgahtar gibi.) BUNLARI YAPIN
Bol bol hareket edin. Yürüyüş başta olmak üzere yüzme ve bisiklete binme gibi sürekliliği olan spor türlerini her gün düzenli olarak yapın. Bacaklarla yapılan ağırlık egzersizlerinden ise kaçının.
Bir saatten uzun süre oturmayın.
Sabit pozisyonlarda ya da ayakta çalışıyorsanız, mümkün olduğunca hareket etmeye özen gösterin. Örneğin; öğretmenler dersi gezerek anlatmalı, masa başında çalışanlar her yarım saatte bir ayağa kalkıp dolaşmalı.
Yer çekiminin etkisinden kurtulmak için dinlenirken ayaklarınızı yüksekte tutun.
Akşamları eve geldiğinizde düzenli olarak soğuk suyla bacaklarınıza duş yaptırın. Soğuk su, damarlardaki birikmiş kirli kanı azaltmada etkilidir. BUNLARDAN KAÇININ
Kilo almamaya, hareketsiz kalmamaya özen gösterin.
Sigara içmeyin ve alkol tüketimini sınırlandırın.
Çok sıcak suyla banyo yapmayın, sauna ve kaplıca gibi sıcak mekanlardan, güneş ve sıcak kumdan uzak durun.
Kan akımını zorlaştırdığı için çok dar giysiler giymeyin, kemerinizi fazla sıkmayın.