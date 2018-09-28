Argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları

Kullanıldığında daha çok cilt ve saç bakımı için tercih edilen argan yağı, son derece besleyici bir yağ türü olarak dikkat çekmektedir. Zengin bir içeriğe sahip olmasıyla ünlenen argan yağı, özellikle kadınların severek kullandığı ürünlerin başında gelmektedir. Cildin yaşlanmasını engellemekle beraber saçlara canlı bir görüntü katan argan yağı, tırnaklar ve vücudumuz için de oldukça yararlıdır. Peki, argan yağı nedir? Argan yağının faydaları nelerdir? Detaylar haberimizde!

ARGAN YAĞI NEDİR?

Argan yağı, Fas'a özgü bir bitki türü olan Argania spinosa ağacının çekirdeklerinden elde edilen doğal bir üründür. İçerdikleriyle oldukça zengin olan Argan yağı, esansiyel türde yağ asitleri başta olmak üzere antioksidanlar açısından da oldukça zengindir. Argan yağının yapısında A,C, E vitamini, omega-6, polifenoller gibi birçok unsur bulunmaktadır. Argan yağı ülkemiz başta olmak üzere dünya pazarında da cilt için yaşlanma karşıtı olan bir ürün olarak pazarlanmaktadır.

Üst düzey birçok güzellik ürünün içeriğinde Argan yağından faydalandığı görülür; çünkü harici olarak uygulandığı taktirde argan yağı sayesinde daha sağlı bir cilt ve saçlara ulaşmak mümkündür.

ARGAN YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Nemlendirerek güzelleştirir. Argan yağı, cilt üzerinde nemlendirici bir özelliğe sahiptir. 1-2 damla argan yağı cildinize ve boyun bölgenize uyguladığınız taktirde cildiniz nemlenecektir. Bu nemlenme sürecinin cildinizi güzelleştireceğini de ihmal etmeyin! Zira, zengin vitamin içeriğiyle cildiniz için muhteşem bir bakım kaynağıdır.

Argan yağı, cilt üzerinde nemlendirici bir özelliğe sahiptir. 1-2 damla argan yağı cildinize ve boyun bölgenize uyguladığınız taktirde cildiniz nemlenecektir. Bu nemlenme sürecinin cildinizi güzelleştireceğini de ihmal etmeyin! Zira, zengin vitamin içeriğiyle cildiniz için muhteşem bir bakım kaynağıdır. Yaşlanma karşıtıdır. Cildinizi nemlendirmekle kalmayan argan yağı, içerdiği yüksek antioksidan özelliğiyle cildinizi yaşlılığa karşı da korur. Cildinizin yumuşak bir görüntü almasını sağlarken aynı zamanda canlı ve parlak bir cilt yüzeyinizin oluşmasını sağlar.

Cildinizi nemlendirmekle kalmayan argan yağı, içerdiği yüksek antioksidan özelliğiyle cildinizi yaşlılığa karşı da korur. Cildinizin yumuşak bir görüntü almasını sağlarken aynı zamanda canlı ve parlak bir cilt yüzeyinizin oluşmasını sağlar. Akne ve sivilce tedavisinde etkilidir. Cildinizin ürettiği sivilce ve akne gibi problemlere karşı besleyici özelliğiyle dikkat çeker. Cilt üzerindeki fazla yağlanmayı dengeleyerek, akne, sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin oluşumunu engeller ve varsa hasar görmüş cilt hücrelerine adeta tedavi uygular.

Cildinizin ürettiği sivilce ve akne gibi problemlere karşı besleyici özelliğiyle dikkat çeker. Cilt üzerindeki fazla yağlanmayı dengeleyerek, akne, sivilce ve siyah nokta gibi problemlerin oluşumunu engeller ve varsa hasar görmüş cilt hücrelerine adeta tedavi uygular. Saçlarınızı canlandırır. Zengin içeriğiyle birden çok probleme derman olan argan yağı, saç diplerine uygulandığında saç diplerini de nemleştirir. Böylece kuru saçlardan kaynaklanan kepek sorunları ortadan kalkar ve saç hücrelerini onarır. Böylece sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz.

Zengin içeriğiyle birden çok probleme derman olan argan yağı, saç diplerine uygulandığında saç diplerini de nemleştirir. Böylece kuru saçlardan kaynaklanan kepek sorunları ortadan kalkar ve saç hücrelerini onarır. Böylece sağlıklı saçlara kavuşmuş olursunuz. Kalp ve damar sağlığı için oldukça yararlıdır. Argan yağı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, argan yağının yapısındaki doymamış yağ asitlerinin kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyona iyi geldiğini saptamıştır. Ayrıca, kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini kanıtlayan bir çok makale bulunmaktadır.

Argan yağı ile ilgili yapılan çeşitli araştırmalar, argan yağının yapısındaki doymamış yağ asitlerinin kolesterolü düzenlemeye ve yüksek tansiyona iyi geldiğini saptamıştır. Ayrıca, kalp damar hastalıklarına iyi geldiğini kanıtlayan bir çok makale bulunmaktadır. Dudak çatlaklarına iyi gelir. Özellikle kış aylarında yaşanılan dudak çatlakları için argan yağı oldukça doğru bir seçim olacaktır. Dudakları yumuşak ve pürüzsüz bir hale getirerek bu çatlakların önüne geçer.