Ayvanın mucizevi faydaları nelerdir? İşte ayvanın yararları!

En az tükettiğimiz meyveler arasında yer alan ayva, kalbin bir numaralı dostudur. Kalbinizi güçlendirmek istiyorsanız ayva tüketmelisiniz. İnsan sağlığına iyi geldiği kadar cilt bakımı için de tüketilmesi oldukça önemlidir. Bu anlamda en önemli özelliği ciltteki aknelere iyi gelmesidir. Çok fazla tüketildiğin de ise kabızlık riski taşıyabiliyor. İşte ayvanın daha önce hiç duymadığınız o faydaları…

AYVANIN FAYDALARI

Ayvanın içerisindeki pektin maddesi mide ve bağırsak hastalarına özellikle iyi geliyor.

Antioksidan kapasitesinden kaynaklı olarak da kalp hastalıklarına iyi gelir.

Sadece hastalıkları önlemeyen ayva cilt sağlığı içinde çok faydalıdır.

Ayvanın yaprağı ve kabuğu da en az meyvesi kadar faydalıdır. Uzamanlar ayvanın çekirdeklerinin de atılmamasını tavsiye ediyor. Ayva çekirdekleri de insan sağlığı için çok faydalıdır. Özellikle öksürüğe ve boğaz ağrısına iyi gelir.

Hücreleri yenileme özelliği olduğu için yaşlandırmayı geciktirir.

Ayva çekirdekleri sadece soğuk algınlığını tedavi etmiyor. Ciltteki aknelere de iyi geliyor.

NOT: Eğer şeker hastalığı var ise gün içerisinde sadece çeyrek ayvanın tüketilmesi tavsiye ediliyor.

AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ TARİFİ

Bir yemek kaşığı suya karıştırdığınız ayva çekirdeklerini ağzını jelatinle kapattıktan sonra sabaha kadar bekletin. Sabah jelleşmesi maskeyi temiz yüzünüze sürebilirsiniz. Ayva çekirdeğinin özelliği sivilce lekesinin giderilmesi, göz altı morluklarının giderilmesi, dudak çatlağı ve el kuruluğunun giderilmesine yardımcı olur.

Özellikle B17 vitamini kanser önleyici malik asit meyve asiti içerir. Pektin içerisindeki yapışkan maddedir. Anti kanserdir. Bu yüzden hafta da bir kere rahatlıkla kullanabileceğiniz doğal bir maskedir.