Çocuklarda İshal nasıl geçer, bebeklerde ateş nasıl düşürülür?

Çocuklarda ateş nasıl düşürülür ve ishal nasıl geçer sorusunun cevabı sık sık araştırılmaktadır. Özellikle küçük çocuklarda bu durum ile karşılaşıldığında anne, babalarda bir panik yaşanır. Uzman yorumları ile ishal ne iyi gelir, bebeklerde ateş nasıl düşülür sorularının yanıtını burada derledik.

İSHAL NASIL GEÇER?

Ateş çocuk hekimlerinin en sık gördüğü hastalıklardan birisidir. Ateşin çok sayıda çeşitli sebepleri olabilir. 37,8' derece üzerindeki bir vücut ısısı ateş olarak nitelendirilebilir. Çocuklarda ise bu durum 38 derece ve üzeri durumlarda gerçekleşir. Bu dereceyi geçen bir ateşte başka belirtiler olup olmadığına dikkat edilmelidir. Deride döküntüler, şuurda değişiklikler, mide bulatışı vb. durumlar gözlendiğinde ateş düşürücü ilaç ve ılık suyla banyo yaptırılmasına rağmen ateş düşmüyor ise, en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerekir.

İshaller dönemsel olarak patlama tarzı bir takım salgınlarda yapabilen bir hastalıktır. Özellikle yaz aylarında belirgin olmak üzere en sık gördüğümüz hastalık türlerinden bir tanesidir. İshal, vücuttaki bir sıvı dengesi bozulması ile başlar. Bunun yanında çoğunlukla bulantı eşlik ettiği için çocuk ağızdan da düzgün sıvı alamadığından dolayı bir süre sonra vücuttaki rezerve ve yedeklerini tüketmeye başlar. Daha sonra vücut kurur ve bitkinleşir.

İSHALE NE İYİ GELİR?

İshalde en önemli etken vücudun su miktarı kaybını gidermektir. Dışkılama ile birlikte vücuttan atılan suyun geri alınması oldukça önemlidir.



İshal konusunda yediğimiz besinlerin önemi büyüktür. Posalı ve lifli yiyeceklerin tüketilmesi bağırsakların çalışma sisteminin düzenlemesinde yararlı olacağı için ishali keser. Havuç, muz, soyulmuş elma, pirinç lapası veya pirinç suyu, patates haşlaması veya püresi, yoğurt ve ayran bir çok kişinin evinde bulunan ve ishale etkili başlıca yiyeceklerdir.



Maden suyu, gazoz, türk kahvesiyle limon karışımı gibi halk arasında da iyi bilinen ishale iyi gelen şeyler de vardır. Koyu çay, şeftali, gül yapraklarının veya kestane yapraklarının kaynatılıp içilmesi de iyi gelen yöntemlerdir.

İSHAL NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İshale neden olan bulguların yanında, gün içinde 7-8'i geçen tuvalet ihtiyacı önemsenmelidir. Eğer ishal ile birlikte yemek yiyememe, kusma, dışkıda kan vb. şikâyetlerde geç kalmadan en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmektedir. Bazen damarda sıvı tedavisi, bazen ağızdan yeterli sıvı desteği ile birlikte tedavisi kolayca yapılabilir. Belirli bir neden tespit edilirse ona yönelik tedavisi yapılmaktadır.

ÇOCUKLARDA ATEŞ NASIL GEÇER?

Çocuklarda ateş olduğu zaman aslında bize yol gösteren belirleyici bir faktördür. Ateş olduğu zaman hemen telaşlanmamalıyız. Bir yaşın altında küçük bebeklerde ateş olduğu zaman daha hızlı davranmamız gerekir. Bu hastalık ile karşılaştığımızda ilk olarak çocuğumuzun ateşini düzgün bir şekilde ölçmemiz lazım. Ateş sınırın üzerinde ise bebeğimizin üstünü açıp giysilerin çıkartılması önerilir. Daha da yükselme eğiliminde ise hekimin önerdiği ateş düşürücü şuruplar önerilir. Öte yandan ateşi çok yüksek olan küçük bebeklerde fitil kullanımı da önerilmektedir.