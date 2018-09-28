Elmanın faydaları nelerdir? İşte elmanın yararları!

Elma bir vitamin deposu niteliğindedir. İçerisinde bol miktarda vitamin vardır. Aynı zamanda en çok tüketilen meyve dediğimizde akla ilk gelen meyveler arasında yer alır. Sonbahar ve kış mevsimlerinde tüketilen elma ile ilgili olarak daha önce duymadığınız faydaları burada derledik. İşte elma faydaları ve mucizevi yararları...

ELMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Elma faydaları sarasında sayabileceğimiz birçok özellik vardır. Bunlardan birçoğu çok fazla tüketilmesine rağmen bilinmez. Bu nedenle internette elmanın faydaları ile ilgili araştırmalar bazı vatandaşlar tarafından sık sık yapılmaktadır. En önemlileri arasında idrar söktürücü, yüksek tansiyona iyi gelmesi, kabızlığı gidermesi bağırsakları çalıştırması, C vitamini açısından zengin olma özelliklerini sayabiliriz.

Ayrıca elmayı tatlı ve yemek yapımında bile kullanabilirsiniz. Bunlardan bir tanesine örnek verecek olursak elmalı turta diyebiliriz. Lezzeti ile mutfaklarımızın vazgeçilmez tatlarından bir tanesidir. Lafı daha fazla uzatmayalım ve merak edilen o faydalara göz atalım..

İşte elma ile ilgili daha önce duymadığınız tüm yararlar;

C vitamini açısından oldukça zengindir.

Potasyum zenginliğinden dolayı oldukça dinlendiricidir. Çok fazla potasyum olduğu için insanların dinlenmesine yardımcı olur.

A ve E vitamini bulundurur.

Yüzde 85 oranında su bulundurur. Bu nedenle idrar söktürme olayında da faydalıdır

Ödem attırıcı faydası vardır. Ödem atmak için elma bire birdir

Fosfor, kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum bulunur

180 gramında 5 gram lif bulundurur. Yani günde ortalama iki elma yediğimiz zaman günlük lif ihtiyacımızın neredeyse 4/1'nin karşılamış olur.

Bağırsakları hızlı çalıştırır. Dolayısıyla sindirim sistemini hızlandırır.

Kötü kolesterolü düşürür.

Kabızlığı önler

Böbreklerin temizlenmesine yardımcı olur

Uykusuzluğa iyi gelir

Baş ağrılarını giderir

Yüksek tansiyonu düşürür

Bağırsaklardaki parazitleri temizler.