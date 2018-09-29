Kerevizin faydaları nelerdir? Kerevizin yararları

Sebze meyve alışverişlerinde önemli bir yer tutan kereviz, sanıldığından daha fazla fayda içermektedir. Seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan kereviz, maydanoz ve rezene ailesinden bir bitki türüdür. Gerektiğinde zeytinyağlı olarak, dolması yapılarak, haşlanmış sebze olarak hatta ve hatta çorbası ve salatası olarak çok çeşitli bir biçimde mutfaklarda yapılan kereviz, birçok açıdan insan sağlığına zararlıdır.

Mutfaklarda yeşil yapraklı sebzelerin tercih edildiği aşikâr bir durumdur. Birçoğumuz evde sebze yemeği yapımında yeşil yapraklı sebzeleri tercih ediyoruz. Bunun nedeni ise, yeşil yapraklı sebzelerin sağlık açısından faydasının olması ve kalorilerinin düşük olmasından kaynaklanıyor. Kereviz de aynı şekilde yeşil yapraklı maydanoz ailesinden bir bitki olduğundan çokça tüketilmektedir. Kerevizin içerdiği tohumlar da geçmişten bugüne kadar birçok hastalığın tedavisinde kullanılmıştır. Peki, sebzeler arasında bu kadar değerli olan kerevizin faydaları nelerdir?

KEREVİZİN FAYDALARI NELERDİR?

Kereviz, vücutta böbrek üstü bezleri çalıştırarak sinir ve yorgunluğa iyi geliyor. Kanı pisliklerden arındıran kereviz, yüz bölgesi başta olmak üzere vücutta çıkan sivilcelerin giderilmesine de fayda sağlıyor. Vücutta en çok efor sarf eden organlar arasında olan karaciğerin şişliğini de gideren kereviz, organın yorgunluğunu da alıyor. Sarılığın giderilmesinde de önemli rol oynayan kereviz, böbreklerin aktif olarak çalışmasını sağlıyor ve fazla suyu dışarı atıyor. Böbreklerde yer edinen kum ila taşı döküyor. Ayrıca kilo problemi olan bireylerin de yemek menülerinde özellikle seçtiği kereviz zayıflamada yardımcı oluyor.

En başında da dediğimiz gibi, kerevizin faydaları saymakla bitmiyor. Kereviz yeşil yapraklı sebzeler arasında antioksidandan görevi gören özelliğe sahiptir. Yapısında olan potasyum, manganez, sodyum vb. çok sayıda mineral kerevize olan ilgiyi arttırmaktadır. A ve K vitamini açısından oldukça zengindir. Afrodizyak özelliğe sahip olması, cinsel gücü arttırmada da fayda sağlamaktadır. Kadınların adet dönemlerinin düzenlenmesinde yarar sağlar. Diyabetik bireyler kan şekerini kontrol altına alarak şeker hastalığına karşı fayda sağlar.