Maydanozun faydaları nelerdir? İşte maydanozun yararları

Otsu bir bitki çeşidi olan maydanoz, daha çok salatalara, sandviç ve çiğ köfte gibi yiyeceklere eklenilir. Sabah kahvaltıda da tüketilen maydanoz içerdikleri ile önemli besin kaynaklarından birisidir. Pazar ve market alışverişlerinde salata malzemesi olarak tercih edilen ve sofralarımıza bu yönüyle giren maydanoz, sağlığımız için sandığımızdan daha kilit bir noktadadır. Birçoğumuzun bilmediği; ancak vücudumuza çeşitli yönlerden iyi gelen pek çok fayda sağlayan maydanozun olumlu özelliklerine yakından bakmak gereklidir.

MAYDANOZUN FAYDALARI NELERDİR?

Maydanoz, içerisinde A ve C vitamini başta olmak üzere birçok vitamini barındırmaktadır. Yapısında önemli miktarda beta karoten bulunması ile vücut sağlığı için son derece kilit bir sebze konumundadır. Maydanozun gün, hafta veya ay içerisinde düzenli olarak tüketilmesi vücuttaki eklem ağrılarına iyi gelir. Sindirim için kolay öğütülecek bir besin olan maydanoz, iştah açıcıdır. Ağız kokularının giderilmesine yardımcı olur. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak sağlar ve özellikle kabızlık probleminin ortadan kalkmasına yarar. Kalp sağlığına iyi gelir. Diyabetik durumlar için kan şekeri seviyesini aşağıya çekerek, şeker hastalarına iyi gelir. Boşaltım sistemine fayda sağlar. İdrar kesesinin temizlenmesi, vücudun terlemesi ve bağırsaklardaki gazların azaltılmasına yardımcı olur.

Birçok faydası olan maydanozun en kilit faydalarından birisi de cilt konusunda sağladığı yararlar. Öyle ki, içerisindeki C vitamini cilt için oldukça fayda sağlar. Maydanoz suyunun içilmesi, cildi besler ve onarır. Cilt üzerindeki siyah noktaların sayısını azaltır ve yağlı ciltlere iyi gelir. Cilt hücrelerini yenileyerek olası cilt hastalıklarına koruma sağlar. Cilt konusunda maydanoz suyunun etkileri o kadar faydalıdır ki, yapılan araştırmalar cilt kanserinde maydanozun olumlu etkisini gözler önüne sermektedir.

Düzenli tüketilen maydanoz, saç derisinde kepek oluşumunu engeller. Saçlarda kırılmaları yok eder. Saçların parlak ve canlı görünmesini sağlar. Saç dökülmesi yaşayan bireylerin de bu sorununa iyi gelerek, dökülmelere iyi gelir.