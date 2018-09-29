Rezenenin faydaları nelerdir? Rezene çayı nelere iyi gelir?

Rezene, Türk mutfağında kullanımı çok yaygın olmayan; ancak yapısındaki olumlu özellikleri ile insan vücuduna çokça yararı dokunan bir bitkidir. Rezene ile birlikte rezene çayı da birçok yararlı özelliği barındırmaktadır. Bir Akdeniz bitkisi olan rezene, uzun ömürlüdür ve boyu iki metreyi bulabilir. Kokulu bir bitkidir. Bu yüzden başta salatalar olmak üzere tavuk ile balık yemeklerinde kullanılır.

Rezenin yanı sıra, rezene çayı faydaları da tabir-i caiz ise saymakla bitmiyor. İnsan vücudunda birçok şeye iyi gelen rezene çayı, özellikle yeni bebeğe sahip anneler tarafından sıklıkla tüketilir. Peki, rezene ve rezene çayının faydaları nelerdir?

REZENE VE REZENE ÇAYININ FAYDALARI

Yeni bebeğe sahip emziren annelerde süt üretimini arttırarak süt salgılanmasını sağlar.

Kansızlığa iyi gelir.

Hazımsızlığın giderilmesini sağlar.

Bağırsaklardaki gazları giderir ve şişkinlik sorununu ortadan kaldırır.

Önemli bir potasyum kaynağı olduğundan dolayı kan damarlarındaki gerginliği azaltır ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Böylece tansiyonun kontrol altına alınmasını sağlar.

Astıma iyi gelir.

Yapısında bulunanlar nedeniyle vücuttaki toksinlerin atımını kolaylaştırır.

Cinsel gücü arttırır.

Vücuttaki yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Hormon aktivitelerini düzenleyen bir yapısı olduğundan, özellikle menopoz dönemlerinde kadınlar için faydalıdır.

Tümörlü hücrelerin büyümesini engelleyerek kansere karşı koruma mekanizması oluşturur.

İdrarı miktarını arttırarak idrar söktürücü etki yapar ve boşaltım sistemine katkı yapar.

Saçları güçlendirerek saç dökülmelerini engeller.

Rezenenin ve rezene çayının faydalarını böyle sıralamamız mümkün; ancak rezenenin fazla kullanımı da belli bir takım problemlere kapı aralıyor. Zararları da şöyle sıralayabiliriz:

Aşırı kullanıma bağlı çarpıntı, nefes darlığı, düzensin kalp atışı yaratabilir.

Hamilelik döneminde kesinlikle tüketilmemelidir.

Fazla kullanım cilt üzerinde belirli bir takım alerjik problemler yaratabilir.

Sara hastaları rezene kullanımından uzak durmalıdır