Sivilce nasıl geçer? Sivilce neden olur?

Kadın ve erkek bireylerin ergenlik dönemlerinden itibaren başlayan sivilce problemi, sadece gençlik yaşlarına özel bir durum değildir. Her yaşta karşılaşabilecek bir problem olan sivilce, maddi ve manevi birçok durumdan dolayı oluşabilir. Günlük hayatta yaşanan stres, duygusal kırıklık vb. durumlar sivilce oluşumunun manevi yönünü oluştururken, cilt üzerinde kullanılan kozmetik ürünler, cildin temizlenmemesi ve cilde baskı uygulanması da sivilce oluşumunda maddi yönü oluşturmaktadır. Sizler için derlediğimiz haberimizde sivilce oluşumundan sivilce tedavisine kadar bütün detayları inceledik.

SİVİLCE NEDEN OLUR?

Cilt üzerindeki kir, ölü tabaka vb. çeşitli problemler gözeneklerin tıkanmasına yol açar. Tıkanan bu gözeneklerde inflamatuar bir cilt rahatsızlığı olan sivilce baş gösterir.

Genellikle yağlı ciltlerde görülen sivilce rahatsızlığı, cildin yağ ile tıkanması neticesinde tıkanan bölgede bakterilerin oluşması nedeniyle yaşanır. Gözenek tıkanması yaşanan cilt üzerinde adı sivilce olan, iltihaplı küçük ya da büyük kabarmalar olur.

SİVİLCEYE NEDEN OLAN SEBEPLER NELERDİR?

Cilt üzerinde kullanılan kozmetik ürünler başta olmak üzere sivilce oluşumuna kaynaklık eden birçok faktör vardır. Yaşanan yoğun stres ve travma dönemleri neticesinde de sivilce durumu ile yaşanabilirken, özellikle androjen ve lityum içeren ilaçlar kullanıldığında da sivilce oluşumu gözlemlenir. Duygusal açıdan yaşanan sıkıntılar, kadınlarda adet dönemi, sivilceye yan etkisi olabilecek ilaçlar da sivilce problemini tetiklemektedir. Günlük hayatta kullanılan ve deriye düzenli olarak baskı yapan aksesuarlar, materyaller de sivilce oluşumuna kaynaklık etmektedir. Bunun yanı sıra cildin temizlenmemesi veyahut az temizlenmesi, nemlendirilmemesi de sivilce oluşumunu arttıran başka sebeplerdir.

SİVİLCE NASIL GEÇER?

Sivilce ya da akne tedavisi doğal yollarla olabileceği gibi tıbbi yöntemlerle de olabilmektedir. Sivilcenin büyüklüğüne ve şiddetine göre bu tedaviler değişebilmektedir. Ufak ve rutin aralıklarla çıkan sivilceler için doğal yöntemler denenebilirken büyük ve sürekli çıkan sivilceler için doktor kontrolü mutlaka şarttır. Sivilce (akne) tedavisinde kullanabilecek ilaçları doktorun onayı olmadan satın almak başka bir takım büyük problemlere yol açabilir ve geri dönülemez hasarlar bırakabilir.

Doğal sivilce tedavisinde, cildin düzenli aralıklarla temizlenmesi gerekmektedir. Mümkün ise yumuşak bir sabunla kalktıktan hemen sonra ve yatmadan önce cilt güzelce yıkanıp, temiz bir havlu ile kurulanmalıdır. Cilde fazla kozmetik malzeme sürülmemeli, olabildiğince doğal halde bırakılmalıdır. Cilde baskı uygulayan, sıkan veya tahriş edebilecek giysilerden, aksesuarlardan kaçınılmalıdır. Küçük ya da büyük denilip sivilce kesinlikle sıkılmamalı, kaşınmamalıdır.