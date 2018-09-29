Haberler Sağlık Haberleri Tek doz ilaç ihmali kalbi tehlikeye atabilir!

Tek doz ilaç ihmali kalbi tehlikeye atabilir! En önemli organımız olan kalbimiz, ihmale gelmez. Sürekli kullanılan kalp, tansiyon veya kan sulandırıcı gibi ilaçların tek dozu bile atlandığı zaman, bir anda kalp krizine sebep olabiliyor