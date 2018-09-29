Tek doz ilaç ihmali kalbi tehlikeye atabilir!

Soğuk hava
ların kendini göstermeye başladığı şu günlerde kalp sağlığını korumak her zamankinden daha da önemli. Sonbahar-kış aylarında havadaki oksijen miktarı azaldığı için, vücut kalbe daha az oksijen içeren kan pompalıyor. Bu nedenle kış aylarında kalp, ihtiyacı olan kanı alamıyor. Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Barış Çaynak, kışın kalp sağlığını korumanın yollarını anlattı... AĞIR EGZERSİZ YOK!
Sonbahar-kış aylarında daha fazla ağır egzersizler yapılıyor. Bu durum kalp için bir risk teşkil ediyor. Sert rüzgara karşı yürümek, karda kalan arabayı itmek gibi olaylar kişide kalp krizine sebep olabiliyor. Özellikle kişinin kalp damar
larında bir tıkanıklık varsa, kalp adalesine yeterli kan gidemiyor. Bir de bunun üzerine ağır egzersizlerle kalbi çok fazla çalıştırınca krize davetiye çıkıyor. Özellikle göğüs ağrısı olanlar, ailesinde kalp hastalığı olanlar, sigara kullananlar, kilo problemi olanlar, kolesterol, tansiyon ve şeker hastalığı bulunanlar kışın soğuk havalarda ağır egzersizlerden ve ani hareketlerden kaçınmalı. SAUNAYA GİRMEYİN
Sıcak ortamdan bir anda soğuk havaya çıkmak kalp spazmlarına yol açabiliyor. Biz kalp hastalarının saunaya girmelerini önermiyoruz. Saunaya gitseler bile saunadan çıkıp bir anda soğuk havuza girmelerini istemiyoruz. Vücut uzun süre sıcakta kaldığında tüm damarlarla birlikte kalp damarları da genişliyor. Kişi sıcaktan bir anda soğuğa çıktığında ani bir spazmla kalbe giden kan miktarında ciddi bir azalma oluyor. Ayrıca kazak gibi tek kat kalın kıyafet giyinmektense, kat kat kıyafet giyinmek vücudu korumak açısından daha faydalı olacaktır. VİRÜSTEN KORUNUN
İnfluenzanın en sık görüldüğü dönem kış aylarıdır. İnfluenza nezle, grip ve ateşe sebep oluyor. Vücut ateşlenince kalp daha hızlı artmaya başlıyor. Bu durum ise kalbin oksijen ihtiyacını artırıyor. Nezle aynı zamanda vücudun sıvı kaybetmesine sebep oluyor. Sıvı kaybı kan basıncının düşürerek, kalbe giden oksijen miktarını azaltır. Özellikle grip olduğunuzda bol bol sıvı alarak ve taze meyve-sebze tüketerek vitamin ihtiyacını karşılamak gerekiyor. İLAÇSIZ KALMAYIN
Sürekli kullanılan kalp, tansiyon veya kan sulandırıcı gibi ilaçların tek dozu bile atlandığı zaman, bir anda kalp krizine sebep olabiliyor. Biz artık hastalara ilaçlarını daha rahat temin edebilmeleri için 3-4 aylık raporlar veriyoruz. İlaçlar zamanında temin edilmeli, son dakikaya bırakıp ihmal etmemeli. Çünkü ilaçsız kalınan zamanda kalp krizi riski artıyor. SOFRADA HAFİF YEMEKLERİ TERCİH EDİN
Kış aylarında hareket alanı daralıyor. Kapalı alanlarda, yürüyüş bandında yürümektense açık havada yürümek daha faydalıdır. Ancak havalar soğuyunca insanlar açık havada spor yapmakta güçlük çekiyor. Bu nedenle kendimize kapalı alanlarda da hareket alanı oluşturmamız gerekiyor. Kış aylarında beslenme alışkanlıklarımız da değişiyor. İnsanlar daha yağlı ve şekerli gıdalar tüketmeye başlıyor. Kış aylarında ev buluşmaları artıyor, kalabalık gruplar bir araya geliyor, yemekler yeniyor. Böyle zamanlarda sofrada daha hafif yemeklerin tercih edilmesinden fayda var.