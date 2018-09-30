Hastaneden nasıl randevu alırım? MHRS randevu sistemi!

Merkezi Hastane Randevu Sistemi ile online olarak randevunuzu oluşturmak çok kolay. Yaşadığınız yere göre en yakın hastaneleri işaretleyip doluluk tarihlerine göre randevu oluşturabilirsiniz. MHRS randevu sistemine girerek izleyeceğiniz yolları adım adım sizler için derledik. Peki Hastaneden randevu nasıl alınır?

HASTANEDEN RANDEVU NASIL ALINIR?

Online randevunuzu oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz ya da ALO 182 ile çağrı merkezi üzerinden TC kimlik numarası bilginiz ile randevu alabilirsiniz.

Öncelikle üye değilseniz mhrs.gov.tr adresine üye olunuz.

Daha sonra hastanerandevu.gov.tr adresine giderek TC kimlik numarası ve MHRS şifrenizi giriniz.

Başarılı bir şekilde giriş yaptıktan sonra karşınıza gelen pencereden hastane adı, doktor adı gibi bilgileri seçerek randevu sorgulayınız.

Boş olan tarihlerde yeşil renkli kutucuklar olacaktır. Dolular da ise kırmızı. Yeşil kutucukları tıklayarak 'randevu oluştur' deyip işlemi tamamlayabilirsiniz.

YAKINLARIM İÇİN RANDEVU ALABİLİR MİYİM?

İşlemler T.C. Kimlik numarası üzerinden yapıldığından bütün aile fertleriniz için ayrı ayrı kendi Kimlik numaraları ve kimlik bilgileri ile hesap oluşturmanız gerekmektedir. İsterseniz aile fertleri için üye kaydı oluştururken hepsinde aynı mail adresi ve telefon numarasını kullanabilirsiniz.

Üyelik kaydı oluşturduğunuz aile fertlerinizin kimlik numarası ve parolası ile https://www.hastanerandevu.gov.tr , https://www.mhrs.gov.tr veya MHRS Mobil uygulamasından giriş yaparak aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Alo182 çağrı merkezimizi arayarak da aile fertleriniz için randevu alabilirsiniz.

EN ERKEN RANDEVU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve ağız ve diş sağlığı merkezlerine sabah saat 07:00'ye kadar aynı gün içerisine, 07:00'den sonra ise en erken 1, en geç 15 gün sonrasına randevu oluşturabilirsiniz.

Aile hekimlerinden de aynı güne (en erken yarım saat sonrasına) , en geç 15 gün sonrasına randevu alınabilmektedir.

Saat ve poliklinikler farklı olmak kaydıyla aynı güne kurum başına en fazla iki randevu alınabilmektedir