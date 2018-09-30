Kivinin sağlığa faydaları, yararları nelerdir?

Marmara Bölgesi ve Karadeniz bölgesinde yetişen bir besindir. Başlıca illeri Yalova, Bursa, Adapazarı, Çanakkale, Trabzon, Ordu, Rizce, Giresun ve Zonguldak'tır. İçeriğinde çok ciddi bir besin iksiri vardır. Kış aylarının gelmesi ile birlikte dolaplarımızdan eksik olmayan bir meyvedir. Aynı zamanda lezzeti ile de en çok sevilen gıdalardan bir tanesidir. Kivi, tatlılarda da sık sık kullanılır. Özellikle meyveli bir pastanın üzerinde olmazsa olmazıdır. Peki kivinin yararları nelerdir ve nasıl tüketmemiz gerekmektedir?

KİVİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin deposu bir meyvedir.

C ve E vitamini içermektedir. Soğuk algınlığına ve hava değişimlerinde kullanılabilir. Ayrıca çocuk gelişimine de destek verir. Günde 2 adet kivi yerseniz neredeyse günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılayabiliyorsunuz.

Potasyum açısından oldukça zengindir

Potasyum zengini bir meyvedir. Eğer vücudunuza kramplar giriyorsa, spor sonrası kaslarınızda ağrılar oluyorsa, rahatsızlıklar yaşıyorsanız kivi bunun için iyi gelecektir.

Kemik gelişimi için etkilidir

Magnezyum ve kalsiyum zenginidir. Kemik gelişimi için çocuklarda ve bayanlarda kemik erimesine karşı mutlaka kullanılmalıdır.

Yüksek oranda lif içerir

Çok yüksek oranda lif bulundurur. Dolayısıyla bu lifler bağırsakların daha iyi çalışmasını sağlayıp kabızlığı önlüyor. Sinir ve sindirim sitemine inanılma iyi gelir.

Kivinin diğer yararları şöyledir;

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı etkilidir.

Kanı temizleyici özelliği vardır.

Mide sağlığını korur. Ülser, gastrit ve reflü oluşumuna karşı etki sağlar.

Ciltteki yaşlanma belirtilerini azaltıyor.

KİVİNİN VİTAMİN DEĞERLERİ

Bol miktarda C vitamini ve E vitamini bulundurmaktadır. Enerji değeri yüksektir. Kalsiyum, potasyum, Çinko, Şeker, Protein, Lif ve Folat içerir.

KİVİNİN ZARARLARI NELERDİR?

Kivinin yararları olduğu gibi bazı zararları da bulunmaktadır. Gastrit, ülser ve mide problemi olan tansiyon hastası ve şeker hastaları bu meyveyi tüketirken bir hekime başvurmalıdırlar. Ayrıca alerjisi olan kişiler de kivi tüketmeden hekime danışmalıdır.