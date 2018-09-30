Sarımsağın sağlığa faydaları nelerdir? - İşte sarımsak faydaları

Vitamin deposu olarak bilinen sarımsağın faydaları arasında en çok dikkat çekeni kalp sağlığına iyi gelmesidir. Pek çok hastalığın tedavisinde kullanılan sarımsağın saymakla bitmeyecek yararları bulunmaktadır. İnsan sağlığında çok önemli bir noktası bulunan bu besin ülkemizde hemen hemen her bölgede de yetişmektedir.

SARIMSAK KÖKENİ

Soğanlı bir bitki türü olan sarımsağın Latince adı Allium sativumdur. Romalılar ve Çinliler, bu besini tıpta ilaç yapımında kullanmışlardır. Boyu 25 santim ile 100 santim arasındadır.

SARIMSAĞIN FAYDALARI NELERDİR?

Atardamar kireçlenmelerine karşıdır etkilidir.

Vücuttaki krampları yok eder.

Tansiyonu düşürür.

Ateşi düşürücü etkisi vardır.

Yaraları ve çıbanları iyileştirme etkisi vardır.

Akciğer, karaciğer, safra ve kalbin daha dayanıklı olmasına yardım eder.

Mide ve bağırsaklardaki zararlı maddeleri temizler.

Bakteriler üzerinde temizleyici bir etki yapar.

İştahı açar.

Kış aylarında hastalıklara karşı direncinizi arttırır.

Bağırsak gazlarını düzene sokar.

Hazımsızlık problemini ortadan kaldırır.

İdrar yollarında taş oluşmasını engeller.

İdrar söktürücü bir özelliğe sahiptir.

Kabızlığa karşı iyi gelir.

Saç dökülmesini azaltır.

SARIMSAK YUTMANIN YARARLARI

Günümüzde sarımsak yutarak da sık sık tüketilmektedir. Kokusu nedeniyle bu besinden mahrum kalan kişiler sayacağımız faydalara okuduklarında eminiz ki pişmanlık yaşayacaklardır.

Yutarak sarımsak tüketmenin faydaları;

Bağırsakların daha aktif olarak çalışmasını sağlar.

Bağırsaklardaki kurt düşmesine katkı yapar.

Kanı sulandırıcı özelliğe sahiptir. Bu özellikten faydalanmak için sarımsağı yutmak yeterli olacaktır.

Kabızlığa karşı etkilidir. Bu problemin önüne geçmek için gece yutmadan bir diş yutulur.

Sarımsak yutmak alışkanlık haline getirilirse kansere karşı korur. Kanser hücrelerin vücutta yayılmasını engeller.

Düzenli olarak yutulan sarımsak soğuk algınlığına da iyi gelmektedir.

Kişinin dinç kalmasını sağlar.

Halsizlik ve yorgunluğa iyi gelir.

Cinsel potansiyeli arttırır.

Saç sağlığı için de önemlidir. Saç dökülmesini engelleyici özelliği vardır ve parlak bir görünüm kazandırabilir.

Diyet listelerinde kilo verme sürecini hızlandırmak için kullanılır.

Kesik ve yaraların iyileşme sürecini azaltır.

Sivilce, akne ve egzama gibi cilt hastalıklarına iyi gelir.

NOT: Aşırı aç karnına sarımsak tüketmek mide problemlerine, tahrişe yol açabilir. Gebelik ve emzirme döneminde sarımsak yutulmamalıdır. Yan etkileri görüldüğünde bu besinin tüketimi durdurulmalıdır.