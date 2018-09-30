Zayıflama ameliyatları sonrası yalnız değilsiniz

Estetik International Sağlık Grubu, bir ilki daha gerçekleştirerek zayıflama sonrası vücutlarında deformasyon ve sarkma sorunu yaşayanlar için özel bir ekip ve program oluşturdu. Özellikle obezite cerrahisi sonrası yaşanan bu problemlere estetik cerrahi ve medikal uygulamalarla çözüm sağlanması, aralıklarla yapılacak interaktif söyleşilerle konunun desteklenmesi amaçlanıyor.

"HEDEFİNİ TAMAMLA, YAŞADIĞINI HİSSET"

"Hedefini tamamla, yaşadığını hisset" mottosuyla yola çıkan bu projede aynı zamanda, zayıfladıktan sonra sarkma sorunu yaşayarak estetik cerrahiden yardım alan bireylerin gerçek yaşam hikayeleri de yer alıyor.

"SARKMIŞ DERİLERİMDEN BIKTIM!"

Gerçek yaşam hikayelerine tüp mide operasyonu sonrası 2 seneye yakın zamanda tam 70 kilo veren Ceren Saltoğlu ile başlanıyor. Saltoğlu' na post bariatrik cerrahi yani obezite cerrahisi sonrası estetik uygulamalar yapılarak, yaşadığı değişim gün be gün izlenecek. Bu süreçte merak edilen soruları cevaplayacak olan Saltoğlu, sosyal medya başta olmak üzere farklı mecralardan yeniden doğuş hikayesini paylaşacak. Zayıflamış olmasına rağmen hala hedefine ulaşamadığını, sarkan derileri yüzünden bikini, şort ve kolsuz kıyafetler giyemediğini söyleyen Ceren Saltoğlu'nun değişimi merakla bekleniyor