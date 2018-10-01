Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > 11 bardak suyun kadın sağlığına etkisi

11 bardak yun kadın sağlığına etkisi

Günde 11 bardak içmenin, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonu riskini yarı yarıya azalttığı bildirildi.

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 23:24

Sonuçları "JAMA Internal Medicine" dergisinde yayımlanan bir araştırma, günde 11 bardak yun, kadınlarda idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığını yarıya indirdiğini gösterdi.

Son bir yılda en az 3 kez idrar yolu enfeksiyonu geçiren 45 yaş altında 140 sağlıklı kadın üzerinde yapılan araştırma sırasında katılımcıların yarısından günde fazladan bir buçuk litre su içmeleri istendi, diğer yarısının ise su tüketimlerinde değişiklik yapılmadı.

Bir yıl sonra fazladan su içen kadınların sene içinde idrar yolu enfeksiyonuna yakalanma sıklığı ortalama bir buçuğa düşerken, diğer grupta ortalama 3 olarak kaldı.

Fazladan su içen kadınların günlük su tüketiminin yaklaşık 11 bardak, kontrol grubundakilerin ise 5 bardak olduğuna işaret edildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
11 bardak suyun kadın sağlığına etkisi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN