Avokado faydaları neler?

Avokado diyet yaban kişiler tarafından tüketilmesi fazla olan ve diyetisyenler tarafından önerilen bir sebze türüdür. İçeriğinde bulundurduğu A, C ve E vitaminleri sayesinde oldukça faydalıdır. Ancak avokadonun fazla tüketiminden kaçınılmalıdır. Bunun sebebi ise kalorisi yüksek bir sebze olmasıdır. Avokadonun yarım porsiyonu 250 kalori civarına denk gelmektedir. Peki avokadonun faydaları nelerdir?

Avokadonun faydaları

Bir tam avokado tüketmek kalori olarak fazla olacağından dolayı yarım veya üçte biri tercih edilmelidir. Özellikle son 1 kaç yılda popülerliğini arttıran avokado diyet yapan kişilere özellikle önerilir. Ancak sadece diyet yapanlar tarafından değil herkes tarafından tüketilmesi gerekmektedir.

Avokado doygunluk hissi verdirir. Bu sayede kilo vermenize yardımcı olur.

Vücuttaki K vitamini eksikliğini giderir.

İçerisinde bulundurduğu Potasyum miktarı oldukça fazladır.

Kalp ve göz sağlığını korumaya yardımcıdır.

Vitamin, mineral ve omega 3 açısından oldukça fazla miktarda zengindir.

Kolestrol karşısında oldukça etkilidir.

Bazı kanser tipleri ile savaşmakta vücuda yardımcı

Lipid zenginidir.



Avokado nasıl tüketilmeli

Avokadonun faydaları görüldüğü üzere saymakla bitmiyor. Peki avokado nasıl tüketilmeli?

Avokadonun farklı farklı yenilmeli tarzları vardır.

Avokadoyu direk tüketen kişilerde olmakla birlikte, üzerine limon ve tuz eklendikten sonra ekmeğin arasına sürüp yiyenlerde vardır. Salatalarda da kullanılan avokado tüketiminde dikkat edilmesi gereken husus ise fazla tüketiminden kaçınılmasıdır. Tatlı ihtiyacını karşılamak isteyen bireyler avokadoyu tatlıların arasına katıpta yiyebiliyorlar.

Avokadonun faydaları olduğu kadar kalori açısından da zengin olması nedeniyle fazla tüketimi zararlıdır. Uzmanlar tarafından en çok tavsiye edilen tüketim şekli ise yarısının veya 3/1'inin tüketilmesidir.