Bal kabağının faydaları nelerdir? Bal kabağının yararları

Balkabağı kış aylarda hemen hemen her sofrada bulunan bir sebze çeşididir. İçinde bol miktarda lif bulunması nedeniyle tüketildiği zaman tokluk hissi verdirir. Ve ayrıca içinde çok sayıda elementi bulundurmakta (Magnezyum, nişasta, şeker, yağ, çinko) ve A,B ve C vitaminleri içermektedir.

KİLO VERMEK İSTEYENLER İÇİN BİREBİR!

İçerisinde bulunan lif miktarının yüksekliği sayesinde tokluk hissi verdiren balkabağı bu sayede zayıflamak içinde birebirdir. Sindirim ile ilgili problemleri olan kişilerin balkabağı tüketmesi uzman doktorlar tarafından bolca önerilmektedir.

CİLDİNİZİN GENÇ GÖRÜNMESİNİ SAĞLAR!

Balkabağı içinde bulundurduğu C vitamini ve kalojen ile birlikte cildin daha genç görünmesini sağlar. Özellikle cildinizi yenilemek ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için kullanabileceğiniz balkabağı kürleri bulunmaktadır.

GÖZ SAĞLIĞINA DA İYİ GELİYOR!

Özellikle içinde bulundurduğu A, B ve C vitaminlerini ile birlikte Balkabağı tüketiminin göz sağlığına da oldukça iyi geldiği ispatlanmıştır. Yine içinde bulundurduğu karoten maddesiyle de kalp sağlığı ve kolestrolün düzelmesine yardımcı olmaktadır.

PROSTATIN BAŞ DÜŞMANI BALKABAĞI!

Uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar neticesinde Balkabağının prostat hastalığına çok iyi geldiği kanıtlanmıştır. Prostatın baş düşmanı olarak görülen balkabağını doktorunuzun tavsiyesi ile tüketebilirsiniz.

BALKABAĞINI NASIL PİŞİRMELİYİZ?

Balkabağının içerisinde çok sayıda zengin vitamin olmasına rağmen pişirme kısmı da oldukça önemlidir. Doğru şekilde hazırlanmadığında içerindeki faydaları vitaminler oldukça azalmaktadır. Peki Balkabağını nasıl pişirmeliyiz? İşte yanıtı;

Vitamin ve mineral açısından oldukça değerli olan balkabağının bu değerleri kaybetmemesi için pişirme kısmına da oldukça fazla dikkat etmeliyiz. Daha faydalı olabilmesi için kabuğunu tüketeceğinz zaman soyun ve doğrayın. Bu sayede besinde yaşanacak değer kaybının önüne geçilebilir.

Aynı zamanda tüketilmeden önce çok fazla ısıya mağruz kalmaması gerekmektedir. Fırında pişireceğiniz zaman ise kısa sürelerde pişirmek daha değerlidir. Bu şekilde vitamin ve mineral kaybını son derece aşağı seviyeye düşürebilirsiniz.