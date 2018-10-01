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Bel ağrılarınız genetik olabilir

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Giriş Tarihi: 1.10.2018
Bel ağrılarınız genetik olabilir
ABD'li bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırma, bel ağrısının genetik olabileceğini ortaya koydu. Kronik bel ağrısı çeken 150 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği çalışmada, , CCDC26 ve DCC adlı 3 genin omurga ağrılarına neden olduğunu gösterdi. Daha önceki çalışmalarda farelerin kıkırdaklarında kusurlara neden olan SOX5'in, eklem iltihabi ve siyatik gibi ağrılı hastalıklarla bağlantısı olduğunu belirlendi. Dr. Pradeep Suri, bu çalışma sayesinde yeni tedavilerin geliştirilebileceğini ifade etti. Çalışmaya dair veriler, PLOS Genetik dergisinde de yayımlandı.
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Bel ağrılarınız genetik olabilir
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