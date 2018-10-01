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tedavisi uygulanabilir mi?

Hiçbir anne adayı hamilelik döneminde diş ağrısı çekmek istemez. Bunun için de hamilelik öncesinde diş bakımınızı ve tedavilerinizi eksiksiz şekilde yaptırmanız gerekiyor. “Hamilelik döneminde implant yapımını pek tercih etmiyoruz” diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adayının cerrahi işleme maruz kalacağı ve antibiyotik kullanması gerekeceği için implant tedavisini hamilelik sonrasına bıraktıklarını belirtiyor.

Giriş Tarihi: 1.10.2018 10:16 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 10:16
Hamileyken implant tedavisi uygulanabilir mi?

"Hamilelik döneminden önce diş hekimine gidilip dişlerin tüm kontrollerinin yapılması rahat bir hamilelik süreci geçirilmesini sağlar" diyen Diş Hekimi Pertev Kökdemir, anne adaylarını uyarıyor: "Hamileliğin birinci ve üçüncü evrelerinde hastaya müdahale edilmemesi önemlidir. Çünkü dişteki rahatsızlıklara bağlı olarak belki bazı ilaçlar kullanılması gerekebilir. O yüzden hamilelik öncesinde diş hekimine gidip rahatsızlıkların tespit edilmesi ve bunların tedavi edilmesi hem hamileliğin rahat geçirilmesinde hem de hamilelik sonrası dönemde sağlıklı bir ağıza sahip olunmasında önemli rol oynayacaktır. Ayrıca hamilelik döneminde hormonal değişikliklerden dolayı gebeler hastalıklara daha yatkın hale gelebilir. Küçük bir hastalık, hamilelik döneminde çok büyük bir hale gelip hastamızın ağrı-sızı içinde kliniğe gelmesine sebep olabilir. Bu nedenle hamilelik öncesinde mutlaka diş hekimi kontrolü yaptırılmalıdır."

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Hamileyken implant tedavisi uygulanabilir mi?
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