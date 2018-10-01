İncirin faydaları nelerdir? İşte incirin yararları

Dutgiller familyasından olan daha çok Doğu Akdeniz bölgesinde yetişen incir, birçok meyve gibi mineral ve vitamin açısından zengindir. Ancak incirin faydaları neredeyse saymakla bitmez. Bu yazıımızda size incirin faydalarını hazıraladık...

İncir içerisinde yüksek oranda lif bulundurur. İçerisinde bulunan lif sayesinde zayıflamak içinde incir önerilir. En başta kabızlık sorunu olmak üzere birçok sindirim sorunununda üstesinden gelmektedir. İncir sadece daldan toplandığı gibi tüketilmez ayrıca, incir kurusu, çekirdeği, yağı gibi farklı değerlere sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de de geçen incir yüzyıllar boyunca hekimler tarafından tedavi amaçlı kullanılmıştır. Peki incirin içerisinde bulundurduğu vitaminler nelerdir?

İNCİRİN FAYDALARI

İncirin içerisinde yüksek oranda protein bulunur.

İçerisinde bulunan vitamin, mineral ve protein ile hücrelerin yenilenmesini sağlar

Kabızlık ve sindirim sistemi gibi problemlere karşı etkilidir.

İçerisinde bulundurduğu lif ile zayıflamaya yardımcıdır.

Meme kanseri riskini oldukça azaltmaktadır.

Kalp sorunlarına karşı birebirdir.

Kalsiyum açısından zengindir. 2 adet incirde bulunan kalsiyum bir bardak sütte bulunmaktadır.

Demir kaynağıdır.

Ağır yaralarını tedavi etmeye yardımcıdır.

Kolestrolün düşmesine fayda sağlar.

Hafızayı güçlendirmeye yardımcıdır.

Kansızlığı önler

Yüksek tansiyonu önlemeye yardımcı

Omega 3 ve omega 6 yağ asitlerini içerir.

Fazla tüketmekten kaçının!

İncirin faydaları her ne kadar bol miktarda olsa da fazla tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Bunun sebebi ise içerisinde bol miktarda şeker bulundurmasıdır. Fazla miktarda tüketilmesi durumunda şekerinizin fırlamasına neden olur bu da bir sonraki öğün için daha çok acıkmanıza neden olur.

Saç köklerini güçlendirir!

Özellikle kadınlarda görülen kozmetik ürünlerden ve boyalardan kaynaklanan saçın zayıflaması, dökülmesi gibi sorunların incir ile üstesinden gelebilirsiniz. İncir içerisinde bulundurduğu magnezyum sayesinde saçın güçlenmesine ve dökülmesini önlemeye yardımcı olur.