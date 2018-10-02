Ardıç sabunu faydaları nelerdir? Ardıç sabununun mucizevi yararları

Ardıç ağacından çıkarılan yağ ile üretilen ardıç sabunu cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Özellikle egzama ve seboreik dermatid gibi vücutta dökülme gibi hastalıklara sebep olan rahatsızlıklar için kullanılır. Alternatif tıp yöntemi olan ardıç katranı sabunu, saça ve cilde olan faydaları saymakla bitmez. Sadece seboreik dermatid değil aynı zamanda siyah nokta ve sivilcelerden de kurtulmaya yardımcıdır.
Ardıç katranı sabunu binlerce yıldır Anadolu'da cilt hastalıklarını tedavi etmek için kullanılır. Alternatif tıbbın en iyi örneklerinden olan ardıç sabunu vücuttaki rahatsızlıkların birçoğuna iyi geliyor. Bin bir derde deva ardıç sabununun faydaları;
Ardıç sabunu, özellikle banyoda saçlar dahil tüm vücuda kullanabileceğiniz ve kokusu asla rahatsız etmeyecek olan sabun türüdür. Adrıç katranı ağacından çıkarılan yağ ile yapılan Ardıç katranı sabununu hemen hemen bütün aktarlarda bulabilirsiniz. Seboreik dermatid adıyla anılan ve özellikle saç bölgesinde kepek ve dökülmelere neden olan hastalıklara karşı etkili oluşuyla bilinir. Birçok vücut hastalığını tedavi ettiği görülmüştür. Binlerce yıllık geçmişi olan bu sabun Anadolu'da cilt hastalıkları konusunda kullanılıyordur. Sabunu sürdükten sonra saç köklerinize bol bol masaj yaparsanız etkisi daha olumlu yönde olacaktır. Ardıç sabunu kullanıldıktan kısa bir süre sonra hemen etkisini gösterecektir.