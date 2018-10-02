Aşırı terlemenin sebepleri! Nasıl tedavi edilir?

Aşırı terleme günümüzde birçok kişinin yaşadığı problemlerden biridir. Gece uykuya daldıktan sonra sabah terler içinde kalmaktan tutun gün içinde yaşadığı ter sorunlarından günlük hayatı olumsuz bir şekilde etkileniyor. Vücutta bulunan otonom sinir sistemi kendi kendine çalışan ve kendi kendine fonksiyonları yerine getiren sinir sistemidir. Otonom sinir sistemi içinde iki bölümü vardır. Sempatik ve Parasempatik adında, bu iki sistem birbirini dengeler.

Vücuttaki dengeler sempatik lehine daha fazla bozuk olduğu zaman vücutta böyle dengesizlikler meydana gelebiliyor. Bu da terlemeye yol açıyor. Peki terlemeyi nasıl önleriz?

AŞIRI TERLEME NASIL ÖNLENİR?

Vücuttaki kronik haline gelen terleme belirtisinin bir hastalık olup olmadığı belirlemek için bazı tetkikler yapılır ve bu tetkiklere göre bir tedavi yöntemi üretilir. Terlemeyi azaltmak için antiperspirant özellikte deodorantlar ve ter bezlerini tetikleyen sinirleri süreli olarak bloke eden enjeksiyonlar kullanılmaktadır. Bu da aşırı terleme miktarını azaltmaktadır.

Cerrahi Tedavi kısmında ise endoskopik torakal sempatektomi uygulanmaktadır. Bu tedavinin başlıca amacı aşırı çalışmadan terlemeye neden olan sempatik sinirlerin kesilmesi ve çıkarılmasıdır. Bu sayede kişinin terlemesinin önüne geçilebilir.

AŞIRI TERLEMENİN NEDENLERİ NELERDİR?

Tiroit bezlerinin aşırı çalışması sonucunda aşırı terleme meydana gelebilir.

Yine kalp hastalarında nefes darlığına sebep olduğu için terlemenin bir başka nedenini oluşturabilir.

Kadınlarda menopoz ve menopoz öncesi dönemlerde kendini gösterebilir.

Yine ateşli hastalıklar sırasında vücut ısısını ayarlamakta zorluk çekerek aşırı terlemeye sebep olabilir.