Bezelye yemenin faydaları nelerdir? İşte bezelye yararları!

Bezelye, birçok yemeğin içerisinde, garnitürde ve çorbalarda kullanılır. Taneleri dondurulup kurutularak ya da konserve yapılarak saklanabilir.Kuru bezelye, tazesine göre protein ve nişasta açısından zengindir. Bu da kuru bezelyenin sindirimini daha kolay yapar. Taze bezelyenin doğrudan pişirilmesi mümkündür, kurutulmuş bezelye ise diğer kuru baklalarda olduğu gibi önceden ıslatılmalıdır. Öğütülen kuru bezelyeden bezelye unu elde edilebilir. Bu unun besin değeri oldukça yüksektir, bu sebeple çocuk mamalarının içerisine katılır. Bezelye faydalarına geçecek olursak vitamin deposu besinin birçok yararı bulunmaktadır. İşte bezelyenin faydaları.

BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?

Yüksek oranda A, B, E, K vitaminleri içeren bezelye, fosfor, potasyum ve demir açısından da zengin bir içeriğe sahiptir. Bu sayede kalp ve damar hastalıklarını önlerken kan şekerini dengeler.

Çözünmesi kolay lifli yapısı sayesinde, kötü kolesterolün seviyesini düşürür.

Fasulye ve nohut gibi baklagillere oranla C vitamini açısından daha zengin bir içeriğe sahiptir.

İyi bir protein kaynağıdır. Bu sayede uzun süre tokluk sağlar. Vücuda zindelik ve enerji kazandırır.

İştah açıcı niteliktedir. Uykusuzluk problemine son verir.

Kan kanseri ve anemiyi önleyici etki gösterir.

Bağırsakları çalıştırarak kabızlığa son verir. Kolon kanserini önleri, karaciğerin işlevlerini düzenler.

Sağlıklı kemik ve kas gelişimini destekler.

Antioksidan özelliği sayesinde serbest radikallerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır.

BEZELYE NASIL DONDURULUR?

İlkbahar ve yaz aylarında toplandıktan sonra tezgahlardaki yerini alan taze bezelye şoklama yöntemiyle doldurulur. Bu sayede kış aylarında da rahatlıkla tüketilebilir.

Bezelyeleri ayıklayın ve bol suyla yıkayın. Kaynar suyun içerisinde bir dakika boyunca haşlanmalarını sağlayın.

Hızlıca buzlu suyun içerisine alın ve süzün.

Bezelyeleri buzdolabı poşetlerine doldurun ve poşetlerin ağzını hava almayacak şekilde kapatın.

Poşetleri buzlukta muhafaza edebilir, ihtiyaç duyduğunuzda bu poşetlerden çıkarıp kullanabilirsiniz.