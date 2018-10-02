Bezelye yemenin faydaları nelerdir? İşte bezelye yararları!

Bezelye, birçok yemeğin içerisinde, garnitürde ve çorbalarda kullanılır. Taneleri dondurulup kurutularak ya da konserve yapılarak saklanabilir.Kuru bezelye, tazesine göre protein ve nişasta açısından zengindir. Bu da kuru bezelyenin sindirimini daha kolay yapar. Taze bezelyenin doğrudan pişirilmesi mümkündür, kurutulmuş bezelye ise diğer kuru baklalarda olduğu gibi önceden ıslatılmalıdır. Öğütülen kuru bezelyeden bezelye unu elde edilebilir. Bu unun besin değeri oldukça yüksektir, bu sebeple çocuk mamalarının içerisine katılır. Bezelye faydalarına geçecek olursak vitamin deposu besinin birçok yararı bulunmaktadır. İşte bezelyenin faydaları.
BEZELYENİN FAYDALARI NELERDİR?
BEZELYE NASIL DONDURULUR?
İlkbahar ve yaz aylarında toplandıktan sonra tezgahlardaki yerini alan taze bezelye şoklama yöntemiyle doldurulur. Bu sayede kış aylarında da rahatlıkla tüketilebilir.
Bezelyeleri ayıklayın ve bol suyla yıkayın. Kaynar suyun içerisinde bir dakika boyunca haşlanmalarını sağlayın.
Hızlıca buzlu suyun içerisine alın ve süzün.
Bezelyeleri buzdolabı poşetlerine doldurun ve poşetlerin ağzını hava almayacak şekilde kapatın.
Poşetleri buzlukta muhafaza edebilir, ihtiyaç duyduğunuzda bu poşetlerden çıkarıp kullanabilirsiniz.