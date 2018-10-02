Biber faydaları arasında sayılacak birçok özellik vardır. Evde dolaplarımızdan eksik olmayan bu besin protein ve diyet lifleri açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Çok eski çağlardan beri yemeklere tat vermek amacıyla kullanılan biber, hastalıkların tedavisi için de alternatif tıpta kullanılır. Bazı hastalıklara yakalanma riskini azaltırken bazı hastalıkların ise tedavisine yardımcı olur. Peki biberin faydaları nelerdir? Biber yemenin yararları ile ilgili tüm bilgileri buradan öğrenebilirsiniz.

BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

İçerisinde bulunan karnosik asit sayesinde hafızayı güçlendir. Beynin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine katkıda bulunur. Parkinson ve unutkanlık gibi hastalıkların riskini azaltır.

İnsan vücudunun koruyucu kalkanı niteliğindeki bağışıklık sistemini güçlendirir. Antioksidan özelliği sayesinde özellikle kış aylarında görülen nezle, grip gibi hastalıkların hem önlenmesine hem de tedavisine yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiği takdirde sindirim sisteminin sağlıklı olarak çalışmasına destek olur. Gaz, kabızlık gibi sindirim kaynaklı sorunlarda tüketilmesi önerilen besinler arasındadır. Özellikle biber çayı sindirim sisteminde meydana gelen bu gibi sorunların giderilmesi konusunda oldukça etkilidir.

Kanamaya karşı etkilidir, damarlardaki yumuşamayı önler.

Migren kaynaklı baş ağrısının dinmesine yardımcı olur. Kaynatılan biberinin buharının koklanmasıyla migrenin etkilerinin azaltılması mümkündür.

Ciltte meydana gelmesi muhtemel sarkma ve kırışıklık gibi problemleri önler.

Fetüste ortaya çıkabilecek bozuklukların önlenmesine katkıda bulunur.

Zayıflamaya yardımcı olur. Uygun miktarda tüketildiği takdirde daha uzun süre boyunca tok kalınmasını sağlar. Genel olarak diyet programlarında kendine salataların içerisinde yer bulur. Teflon tavada yağ kullanılmadan közlenen biberin bu şekilde tüketilmesinin zayıflamaya katkısı daha fazladır.

Biberin zararları

Yağda kızartıldığı takdirde midede çeşitli problemlerin ortaya çıkmasına sebep olur.

Midesinde yanma şikayeti mevcut olanların çiğ şekilde acı biber tüketmeleri önerilmez. Çiğ olarak tüketilen acı biber aynı zaman midede yara söz konusu ise bu yaraların genişlemesine ve derinleşmesine yol açarak iyileşme süresini uzatır. Midesinde bu tip problemleri olanları biberin pişmiş halini tüketmeleri önerilir.

Hemoroid hastalarının basur kanamalarını artırır. Acı biber tüketimiyle birlikte artış gösteren basur memelerindeki hassasiyetle doğru orantılı bir şekilde kanama miktarı da artar.

Yağda kızardıktan sonra tüketilen biberin içeriğindeki B,K ve C vitaminleri yok olur. Aynı zamanda kızartma yağının mide kanserine yol açma ihtimali bulunur. Bu sebeple mangalda veya tavada közlenip tüketilmesi önerilir.

İçeriğinde bitkisel enzimler sinirlilik halinin artmasına sebep olur.