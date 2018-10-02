Hibiskus çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? Hibiskus çayı yararları!

Yemeklerin, salataların ve keklerin içerisine hibiskus katılabilir. Aynı zamanda içeriğinde bulunan pektin sayesinde reçel, şurup veya sos yapımında da kullanılır. Ülkemizde ise tüketimi genellikle çay şeklindedir. Ekinezya ve kuşburnu çayları gibi yüksek miktarda C vitamini, çeşitli mineraller ve organik asitler içerir. Antik dönemlerden bu yana şifa kaynağı olarak tüketilmektedir. Hibiskus çayının faydaları ile ilgili bilgi arayanlar aşağıdan hemen ulaşabilirler. İşte Hibiskus çayının faydaları ve demlenmesi hakkında bilinmesi gerekenler.

Hibiskus çayı nasıl demlenir?

Bir tutam kurutulmuş hibiskus çiçeğini kaynamış suyun içerisini atın ve suyu birkaç dakika daha kaynatın. Süzüldükten sonra içime hazır gelir. Ekşi tadından ötürü damak zevkine uymadığını düşünenler bal ya da şeker eklemesi yaparak tatlandırabilirler. Aynı zamanda farklı bitkilerle karıştırılarak da çayının demlenmesi mümkündür.

Hibiskus çayı nane, tarçın, zencefil gibi aromatik baharatlarla karıştırılarak sıcak veya soğuk olarak içilebilir. Çay demlendikten sonra hemen tüketilmesiyle buz kalıbında dondurulup saklanabilir. Bu buz kalıpları meyve suyu, limonata gibi içeceklerin içerisine eklenebilir.

Hibiskus çayının faydaları nelerdir?

Kan basıncını düşürür, bu sayede kolesterolü dengede tutar.

Grip, nezle gibi hava sıcaklığının düşmesine bağlı bir şekilde ortaya çıkan bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Özellikle öksürüğü geçirmek için kullanımı yaygındır.

Yemeklerden sonra içildiği takdirde şeker ve karbonhidratların emilimini azaltır, böylece zayıflamaya katkıda bulunur.

Karaciğer yağlanması ve böbrek taşı oluşumunu önler.

Akciğer ve mide kanserlerini önlemeye yardımcı olur.

Aktibakteriyel özelliği sayesinde mantar oluşumu engeller.

Konsantrasyonu güçlendirir.

Hibiskus çayının zararları nelerdir?

Her bitki çayında olduğu gibi, hibiskus çayının da doktor önerisi alınmadan tüketilmesi tavsiye edilmez. Bitkinin içeriğindeki maddelerden birine karşı alerji söz konusu ise, çayın tüketilmesiyle birlikte vücutta istenmeyen alerjik reaksiyonlar gelişebilir.

Hibiskus çayının düşüğe neden olabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte aşırı miktarda tüketildiği zehirleyici bir etki gösterebileceğinden hamilelik döneminde kullanımı önerilmez. Emziren anneler ise hibiskus çayı tüketmeden önce mutlaka doktorlarından görüş almalıdırlar.

Östrojen seviyesini düşürür. Bu sebeple hormon haplarıyla birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.

Aşırı miktarda tüketildiği takdirde baş dönmesi ve halüsinasyona sebep olabilir. Bu sebeple araba kullanmadan kısa bir süre içilmesi önerilmez.

Kardiyovasküler hastalıkları bulunan hastaların kullandıkları ilaçlarla etkileşime girerek olumsuz sonuçlar doğurabilir.