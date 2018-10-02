Hibiskus çayının faydaları nelerdir ve nasıl demlenir? Hibiskus çayı yararları!

Yemeklerin, salataların ve keklerin içerisine hibiskus katılabilir. Aynı zamanda içeriğinde bulunan pektin sayesinde reçel, şurup veya sos yapımında da kullanılır. Ülkemizde ise tüketimi genellikle çay şeklindedir. Ekinezya ve kuşburnu çayları gibi yüksek miktarda C vitamini, çeşitli mineraller ve organik asitler içerir. Antik dönemlerden bu yana şifa kaynağı olarak tüketilmektedir. Hibiskus çayının faydaları ile ilgili bilgi arayanlar aşağıdan hemen ulaşabilirler. İşte Hibiskus çayının faydaları ve demlenmesi hakkında bilinmesi gerekenler.
Hibiskus çayı nasıl demlenir?
Bir tutam kurutulmuş hibiskus çiçeğini kaynamış suyun içerisini atın ve suyu birkaç dakika daha kaynatın. Süzüldükten sonra içime hazır gelir. Ekşi tadından ötürü damak zevkine uymadığını düşünenler bal ya da şeker eklemesi yaparak tatlandırabilirler. Aynı zamanda farklı bitkilerle karıştırılarak da çayının demlenmesi mümkündür.
Hibiskus çayı nane, tarçın, zencefil gibi aromatik baharatlarla karıştırılarak sıcak veya soğuk olarak içilebilir. Çay demlendikten sonra hemen tüketilmesiyle buz kalıbında dondurulup saklanabilir. Bu buz kalıpları meyve suyu, limonata gibi içeceklerin içerisine eklenebilir.
Hibiskus çayının faydaları nelerdir?
Hibiskus çayının zararları nelerdir?
Her bitki çayında olduğu gibi, hibiskus çayının da doktor önerisi alınmadan tüketilmesi tavsiye edilmez. Bitkinin içeriğindeki maddelerden birine karşı alerji söz konusu ise, çayın tüketilmesiyle birlikte vücutta istenmeyen alerjik reaksiyonlar gelişebilir.