Isırgan otu çayının sağlığa faydaları nelerdir? Isırgan otu çayı içmenin yararları!

Bu faydalı detoks içeceği bağışıklığı güçlendirir, kalbi korur, sindirim sistemini düzenler. A, B, C, D, ve K vitaminleri açısından zengin olan bu bitki protein, iyot ve potasyum yönünden de zengindir. İyileştirici etkisini de bundan alır. Isırgan otu çayının sağlığa faydaları ile ilgili daha önce hiç duymadığınız özelliklere haberimizden ulaşabileceksiniz. İşte Isırgan otu çayının sağlığa faydaları.

Isırgan otu Çayının Sağlığa Faydaları

Antifungal ve antibakteriyel özellikleri sayesinde oksidatif stresle savaşmaya yardımcı olur.

Kaslardaki ağrıları, bel tutulması, baş ağrısı, çarpma veya ezilme ile meydana gelebilecek herhangi bir ağrıyı hafifletir.

Antibakteriyel özelliği sayesinde idrar yolları enfeksiyonunu tedavi eder.

Kan basıncını düşürür. Yüksek tansiyonu tedavi eder.

Yüksek antioksidan özelliği sayesinde kanseri önler.

Sindirim için faydalı bakterilerin gelişimine yardımcı olarak sindirim sistemini düzenler.

Prostata iyi gelir.

Böbrek sağlığına iyi gelir.

Cilt sağlığına iyi gelir. İçerisindeki antioksidan sayesinde ciltteki yaraların iyileşmesini hızlandırır. Ayrıca soğuk ısırgan otu çayını pamuk yardımı ile cilde (cildin tamamen ısırgan otu çayını emmesini sağlayacak şekilde) uygulayabilirsiniz.

Kan damarlarındaki gerilimi azaltarak kanın vücuttaki sağlıklı akışını düzenler ve bu sayede kalp sağlığını korur.

İçerisindeki antihistamin etki sayesinde alerjik reaksiyonları tedavi eder.

Eklem ağrılarını, kireçlenmeyi ve gut hastalığını tedavi eder.

Diyabetik hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Erkeklerde testosteron seviyesini yükselterek libidoyu artırır.

Metabolizmayı düzenleyerek kilo vermeye yardımcı olur.

İçerisinde kalsiyum, magnezyum ve demir bulunan ısırgan otu çayı kemik sağlığına iyi gelir.

Egzama ve akne tedavisine destek olur.

Astım, sinüzit ve bronşit gibi hastalıkların tedavisine yardımcı olur.

Emziren annelerde sütün artmasına yardımcı olur.

Menstrüasyon problemler için tedavi edicidir.

Tırnak ve saçları güçlendirir.

Yan Etkileri

Isırgan otu çayının pek çok faydası olsa da dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Hamile kadınlar için hormonal dalgalanmalar problem yaratabileceğinden ve bu durum fetüsün gelişimi için ölümcül olabileceğinden hamile kadınların ısırgan otu çayı tüketmesi önerilmez.

Böbrek taşı hastalığınız varsa ısırgan otu yapraklarının zamanında toplandığına dikkat edin. Çünkü içerisindeki zararlı bileşenler uzun süre beklenirse böbrek taşlarını artırabilir.

Kan şekerini düşürdüğünden hipoglisemi probleminiz varsa ısırgan otu çayı tüketmemeniz en doğrusu olacaktır.

Kan basıncını düşürdüğünden kalp rahatsızlığınız varsa veya kan ilacı kullanıyorsanız ısırgan otu çayı tüketmeden önce doktora danışın.

Kan sulandırıcı ile ısırgan otu çayındaki yüksek K vitamini reaksiyon gösterebileceğinden bu ilacı kullanıyorsanız ısırgan otu çayı tüketmeyin.

Mide bulantısı, kusma ve midede ağrıya sebep oluyorsa ısırgan otu çayı tüketmeyin.

Isırgan otu çayının fazla tüketimi uykusuzluğa sebep olabilir.

En doğrusu ısırgan otu çayını düzenli olarak tüketmeye karar verdiyseniz öncelikle doktorunuza danışmanızdır.