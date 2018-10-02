Keçiboynuzunun faydaları nelerdir? Keçiboynuzu yararları!

Keçiboynuzunun faydaları nelerdir?

Lifli yapısı ve zengin besin içeriği sayesinde LSD (kötü kolesterol) seviyesini düşürür. Bunun yanı sıra yapılan bazı bilimsel çalışmalarla hiper kolesterol hastalığının tedavisinde önemli bir yardımcı ürün olarak tüketilmesinin önemi kanıtlanmıştır.

Sindirim sisteminde meydana gelen çeşitli problemlerin tedavisine yardımcı olur. Özellikle ishalin kesilmesine önemli ölçüde etki eder. İshal tedavisi için yetişkinlerin yanı sıra çocukların da keçiboynuzu tüketmesinde bir sakınca yoktur.

Serbest radikallerle mücadele eden güçlü bir antioksidan niteliğindedir. Yoğun lifli içeriğiyle midenin kuvvetlenmesini ve sindirim sistemindeki işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini sağlar. Bağırsaklarda meydana gelmesi muhtemel enfeksiyonlara karşı koruyucu bir rol üstlenir.

Antioksidan etkileri sayesinde özellikle akciğer kanserini önler. Sigara gibi akciğerlerin yapısına zarar verebilecek maddelerin bu zararlı etkilerinin önüne geçer.

Solunum yollarında ortaya çıkan bakterilerin ölmesini sağlar. Bu sayede özellikle kış aylarında gelişen salgın hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir.

Hasar görmüş hücreleri onarır ve bu hücrelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanır. Bu sayede bağışıklık sistemi güçlenir ve vücut direnç kazanır.

Şiddetli öksürük problemini çözüme kavuşturur. Öksürüğün kaynağı serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır, enfeksiyonu giderir. Daha sağlıklı bir şekilde nefes alıp vermeyi mümkün kılar.

Kanı temizler ve damarlardaki olası sıkışmayı önler.

Kemik erimesini önler. Yüksek oranda içerdiği kalsiyum sayesinde kemikleri güçlendirir.

Libidoyu ve cinsel gücü artırır. İktidarsızlığa son verir. Sperm miktarını artırır.

Keçiboynuzunun olası zararları

Keçiboynuzu, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu açıdan birçok hastalığının şifası niteliğindedir ancak bazı durumlarda yanlış ya da aşırı tüketimi dolayısıyla kimi yan etkilerin ortaya çıkması olasıdır.

Şeker hastalarının keçiboynuzu tüketmeden önce doktorlarından onay almaları gerekir.

Aşırı miktarda tüketilmesi halinde baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma gibi problemlerle karşılaşılma ihtimali bulunur.

Kan inceltici ilaç kullanan kişiler de keçiboynuzunu doktorlarının bilgisi dahilinde tüketmelidirler.