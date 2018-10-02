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Kırmızı Mercimeğin Faydaları! Mercimek yemenin yararları nelerdir?

özellikle Hindistan bölgesine çok yaygın yetişir. Cilt için son dere faydalı olan bu besin yaşlanmayı ve akne oluşumunu önler. İçerisindeki lif oranı sayesinde sindirimi düzenler, kilo vermeye yardımcı olur. Protein ve mineral bakımından oldukça zengin olan bu besin diş, kemik v egöz sağlığı için son derece önemldir. Peki kırmızı mercimeğin sağlığa faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 2.10.2018 15:35 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 15:36
Kırmızı Mercimeğin Faydaları! Mercimek yemenin yararları nelerdir?

100 g 116 kcal enerji içeriğine sahiptir. Sodyum, potasyum, protein, magnezyum, C vitamini, demir, kalsiyum, A, B12, D vitamini açısından zengin bir yiyecektir.

Kırmızı Mercimeğin Faydaları

  1. Cilde iyi gelir. İçerisindeki antioksidan bileşenler sayesinde yaşlanmayı engeller, ciltteki yara ve aknelere iyi gelir.
  2. Zengin lif içeriği ayesinde tok tutar, kilo kaybına yardımcı olur.
  3. Diyabet hastaları için dıpru bir besindir. Lif içeriği sayesinde sindirimi kolaylaştırır, kan şekerini düzenler.
  4. Her gün düzenli olarak kırmızı mercimek tüketimi akciğer, bağırsak, göğüs kanseri gibi kanser türlerine yakalanma riskini azaltır.
  5. Protein be mineral bakımından zengindir.
  6. Sindirimi kolaylaştırır.
  7. Kemik ve diş sağlığına iyi gelir. Osteoporoz riskini azaltır.
  8. Rahat bir hamilelik geçirmenize yardımcı olur.
  9. Lif bakımından oldukça zengin olan bu besin vücudunuzdaki kolesterol seviyesini düzenleyerek kalp sağlığınızı korur.

Kırmızı Mercimeğin Yan Etkileri

Kırmzı mercimeğin fazla tüketilmesi midedeki gaz oranının artmasına neden olur. Fazla tüketim sonucu böbrek rahatsızlıkları, potasyum zehirlenmes gibi problemler oluşabilir. Kırmızı mercimeği düzenli tüketmeye karar verdiyseniz mutlaka öncelikle doktorunuza danışınız.

Kırmızı Mercimeği Nasıl Tüketebiliriz?

Tencereye eklediğiniz her bir fincan kırmızı mercimek için aynı miktarda su ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra ateş kısarak yaklaşık 20 dakika daha pişirmeye devam edin. Bu pişirme süresi kırmızı mercimeği tüketim şeklinize ve tercihinize göre farklılık gösterir. Eğer kırmızı mercimeği salata içerisine eklemek veya çorba olarak tüketmek istiyorsanız normal pişirma süresinden 5-10 dakika daha az pişirebilirsiniz. Mercimeği lapa haline getirecekseniz de normal pişirme süresinden 10-15 dakika daha fazla pişirmelisiniz.

Bazı Hızlı Tüketim Önerileri

  • Pişmiş mercimeği tatlı biberle karıştırarak soğuk bir salata yapabilir, mevsimin ot ve baharatları ile salatanızı tatlandırabilirsiniz.
  • Noodle veya makarnanıza mercimek ekleyebilir, yemeğinizi ayrıca zeytinyağı, sarımsak ve zencefille süsleyebilirsiniz.
  • Mercimek çorbanıza başka sebzeler de ekleyerek zengin bir öğün yaratabilirsiniz.

Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi

Malzemeler

  • 1 orta boy soğan
  • 2 su bardağı kırmızı mercimek
  • 10 su bardağı soğuk su
  • 1 orta boy patates
  • 1 orta boy havuç
  • Tuz
  • İsteğe göre sarımsak
  • Nane
  • Pul biber
  • Yağ

Mercimek, soğan, patates ve havucu soğuk suya ekleyin. Tüm malzemeler piştikten sonra blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Ayrı bir sos tavasında tereyağına pul biber ve nane ilave ederek yağı kızdırın ve çorbanızın üzerine ekleyin. Çorbayı ateşten aldıktan ve biraz ılımasını bekledikten sonra servis edebilirsiniz.

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Kırmızı Mercimeğin Faydaları! Mercimek yemenin yararları nelerdir?
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