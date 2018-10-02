Kırmızı Mercimeğin Faydaları! Mercimek yemenin yararları nelerdir?

100 g kırmızı mercimek 116 kcal enerji içeriğine sahiptir. Sodyum, potasyum, protein, magnezyum, C vitamini, demir, kalsiyum, A, B12, D vitamini açısından zengin bir yiyecektir.
Kırmızı Mercimeğin Faydaları
Kırmızı Mercimeğin Yan Etkileri
Kırmzı mercimeğin fazla tüketilmesi midedeki gaz oranının artmasına neden olur. Fazla tüketim sonucu böbrek rahatsızlıkları, potasyum zehirlenmes gibi problemler oluşabilir. Kırmızı mercimeği düzenli tüketmeye karar verdiyseniz mutlaka öncelikle doktorunuza danışınız.
Kırmızı Mercimeği Nasıl Tüketebiliriz?
Tencereye eklediğiniz her bir fincan kırmızı mercimek için aynı miktarda su ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra ateş kısarak yaklaşık 20 dakika daha pişirmeye devam edin. Bu pişirme süresi kırmızı mercimeği tüketim şeklinize ve tercihinize göre farklılık gösterir. Eğer kırmızı mercimeği salata içerisine eklemek veya çorba olarak tüketmek istiyorsanız normal pişirma süresinden 5-10 dakika daha az pişirebilirsiniz. Mercimeği lapa haline getirecekseniz de normal pişirme süresinden 10-15 dakika daha fazla pişirmelisiniz.
Bazı Hızlı Tüketim Önerileri
Kırmızı Mercimek Çorbası Tarifi
Malzemeler
Mercimek, soğan, patates ve havucu soğuk suya ekleyin. Tüm malzemeler piştikten sonra blenderdan geçirin. Damak zevkinize göre tuz miktarını ayarlayabilirsiniz. Ayrı bir sos tavasında tereyağına pul biber ve nane ilave ederek yağı kızdırın ve çorbanızın üzerine ekleyin. Çorbayı ateşten aldıktan ve biraz ılımasını bekledikten sonra servis edebilirsiniz.