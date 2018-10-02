Marulun faydaları nelerdir? Marul yemenin sağlığa yararları

A vitamini açısından zengin olan marul, düzenli olarak her gün belirli bir miktar tüketildiği takdirde cilt sağlığını korur. Kan dolaşımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesine olanak tanıyarak cilde fayda sağlayan marulun cilt üzerinde etkisi bununla sınırlı değil. Aynı zamanda güneş ışınlarından korunmayı sağlayan E ve C vitaminlerini de bol miktarda içeriyor oluşu, cilde sağladığı bir başka fayda olarak değerlendirilebilir. İşte marulun sağlığa tüm faydaları...

Marulun Sağlığa Faydalar Nelerdir?

Stres ve kaygı gibi duygu bozukluklarını önler. Bu sayede uyku problemini giderir. Uyumadan hemen önce tüketilen bir miktar marul, konforlu bir uykuyu mümkün kılar ve uykudan alınan verimi artırır.

Marulun yapraklarındaki marul özü kanser hücrelerinin kontrol altına alınmasına yardımcı olur. Yapılan araştırmalar neticesinde maruz özünün kanser hücrelerini belirli bir miktarda yok ettiği sonucuna varılmıştır. Özellikle lösemi ve akciğer kanserine karşı güçlü etki gösterir.

İçeriğindeki çok sayıda mineral ve vitamin sayesinde dolaşım sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Antioksidan açısından zengin içeriği kan dolaşımını düzenleyerek kardiyovasküler hastalıklara karşı dayanıklı bir bünyeye sahip olmayı mümkün kılar. Kolesterolü dengeler, bu sayede felç ve kalp krizi riskini en aza indirir.

Yüksek oranda içerdiği antioksidanlar sayesinde vücutta toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Bu sayede cilt sağlığı başta olmak üzere vücuda çok geniş bir yelpazede katkı sağlar. Özellikle safra kesesinde meydana gelebilecek problemlerin önüne geçer.

Marulun zayıflama etkisi var mı?

Marulun içeriğinde çok az miktarda yağ ve karbonhidrat bulunur. Diyet listelerinin neredeyse tamamında kendine yer bulan marul, açlık hissini bastırarak öğünlerlerde daha az yiyecek tüketilmesini mümkün kılar.

Marulun zararları

Yabani marul türü cilde temas etmesi halinde tahrişe sebep olabilir.

Aşırı miktarda tüketildiğinde nefes darlığı gibi problemlere neden olduğu gözlenmiştir.

Kimi marul çeşitleri vücutta alerjik reaksiyona sebep olabilir.

Prostat büyümesi probleminin mevcut olduğu kişilerin marul tüketimine dikkatli bir şekilde yaklaşmalarında fayda var. Bu konuda mutlaka bir uzmandan görüş alarak marul tüketmeleri önerilir.