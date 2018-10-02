Muzun faydaları nelerdir? Muzun yararları

Dünyanın en çok tüketilen meyveleri arasında olan muz, oldukça lezzetli bir meyvedir. Hemen hemen herkes tarafından sevilen muzun faydalarını biliyor muydunuz? Muz, içeriğinde bulundurduğu mineraller ve besin kaynakları ile oldukça yararlı ve kesinlikle tüketilmesi gereken bir besindir. Özellikle güzel tadı sayesinde muzun tüketimi konusunda kimse bir sorun yaşamaz. Muz yetiştikleri muz ağacının tepesinde küme şeklinde olurlar. Peki muzun faydaları nelerdir? Muzun içindeki besin değerleri nelerdir? İşte yanıtı…