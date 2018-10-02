Saç egzaması (Seboreik dermatit) için doğal tedavi yöntemleri

Genellikle sebore olarakta bilinen saç egzaması mantar kaynaklı oluşan bir cilt hastalığıdır. Özellikle saç civarında oluşan bu hastalığın altında yatan temel sebep ise kişilerin bağışıklık sistemlerinin güçlü olmaması kaynaklıdır. Seboreik dermatit vücutta yüz ve saç bölgesinde görülür. Hastalığın olduğu bölgelerde soyulmaya bağlı olarak kepeğimsi dökülmeler olur. Hastalığın gerçekleşmesindeki bir diğer sebep ise cildin fazla yağlı olmasıdır. Seboreik dermatit diğer adıyla saç egzaması için doğal tedavi yöntemlerini sizler için hazırladık…

Ardıç katranı sabunu

Ardıç ağacından üretilen ardıç katranı sabunu binlerce yıldır Anadolu'da cilt hastalıklarını tedavi etmekte kullanılır. Bin bir derde deva olan bu sabun, özellikle cilt hastalıkları karşısındaki etkisiyle bilinir. Ardıç katranı sabunu seboreik dermatit tedavisinde oldukça etkili olduğu bilinir. Bu sabunu aktarlardan bulabilirsiniz.

Elma sirkesi tedavisi

Elma sirkesi de saç egzamasını tedavi etmek için etkili yöntemlerden biridir. İçeriğinde bulundurduğu malik asit ile hastalığın neden olduğu mantarları tedavi etmek için kullanılır. Yarı yarıya su ve sirke eklenerek oluşturulacak karışımı seboreik dermatit olan bölgeye 10-15 dakika civarı uygularsanız hastalığın etkilerinin azaldığını hatta bittiğini görebilirsiniz. Bu hastalıkta tüm tedavi yöntemleri aynı tepkiyi vermediği için tamamen ortadan kaldırma ihtimali olmayabilir.

Karbonat kullanılabilir

Seboreik dermatit olan bölgeye yarım tatlı kaşığı karbonat ile yarım bardak suyla karıştırdıktan sonra hastalığın olduğu bölgeye 5-10 dk uygulayın. Hastalığın tedavisinde faydası olduğunu göreceksiniz.

Defne sabunu

Yine ardıç katranı sabunu gibi defne sabunu da seboreik dermatit hastalığı tedavisinde kullanılabilecek tedavi yöntemleri arasındadır. Defne sabununu aktarlardan tedarik edebilirsiniz. Yüzünüzü ve kafa derinizi defne sabunu ile yıkadıktan sonra 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra bolca suyla durulayın.