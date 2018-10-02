Tırnak batması neden olur? Tırnak batması nasıl geçer?

Genellikle başparmakta görülür ve parmağın iki tarafını da olumsuz etkiler. Evde tedavi edilebilen bu problem ilerlediği takdirde doktor muayenesini gerektirebilir. Peki tırnak batması neden olur ve tırnak batması nasıl geçer?

Tırnak batması neden olur?

Ayak tırnaklarının yanlış bir şekilde kesilmesi

Tırnağın kavisli bir yapıda olması

Ayak parmağında meydana gelen yaralanmalar

Ayağın yeterince temiz tutulmaması

Ayağın ıslak ve nemli kalması

Genetik eğilim

Tırnak batması tedavisi nasıl olur?

Cerrahi operasyon

Ayak tırnağında batık söz konusu olduğunda uygulanan farklı cerrahi tedavi yöntemleri mevcuttur. Bunlar;

Kısmi operasyon: Yalnızca cilde batan tırnak parçası çıkarılır. Bu işlem önce ayak parmağının uyuşturulması ve ardından tırnağın daraltılmasını içerir. Problemin tekrarlamaması için tırnağın kalan kısmının alt tarafına pamuk yerleştirilir.

Yalnızca cilde batan tırnak parçası çıkarılır. Bu işlem önce ayak parmağının uyuşturulması ve ardından tırnağın daraltılmasını içerir. Problemin tekrarlamaması için tırnağın kalan kısmının alt tarafına pamuk yerleştirilir. Tırnak çıkarma yöntemi: Eğer tırnağın kalınlaşmasında kaynaklanan bir batık tırnak problemi söz konusu ise tırnağın tümü matriksektomi ismi verilen prosedürle çıkarılır.

Ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyatın ardından ayak parmağı bandajlı bir şekilde taburcu olunur. Ameliyatı takip eden 2 gün boyunca ayakların yüksekte tutulması ve özel ayakkabılar giyilmesi gerekir. Tam olarak iyileşme sağlanana kadar çok fazla hareket edilmesi önerilmez.

Bandaj genel olarak ameliyattan 2 gün sonra çıkartılır. Tırnak probleminin söz konusu olduğu parmaktaki problem tam olarak son bulana kadar açık ayakkabı giyilmelidir. Belirli zaman aralıklarıyla problemli ayak bir süre tuzlu suda bekletilebilir. Enfeksiyonu önlemek için ise bazı ilaçlar kullanılır.

İlerlememiş tırnak batması probleminde uygulanan evde tedavi yöntemleri nasıldır?

Antiseptik ve ağrı kesici özellikte bir ürün olan elma sirkesi suyla karıştırılıp, problemli ayak düzenli olarak bu suyun için 20 dakikalık süreyle bekletilebilir.

Tırnağın doğru bir şekilde büyümesini sağlamak için batık tırnağın altına ve kenarına küçük pamuk parçaları yerleştirilebilir.

Epsom tuzu, cildi yatıştırmaya yardımcı olan kurutucu bir maddedir. Tırnak batığı problemine karşı dezenfektan görevi görür. Deriyi yumuşatır ve iltihabı kurutur. Bunun için problemli ayak epsom tuzu ve su karışımının içerisinde 30 dakikalık süre boyunca bekletilerek uygulama yapılabilir.

Tırnak batmasının neden olduğu ağrının yatıştırılmasına katkıda bulunan nanenin yağı batığın olduğu parmağın etrafına sürülebilir.