Böğürtlen çayının faydaları nelerdir? Böğürtlen çayı yararları

Böğürtlen çayının faydaları nelerdir?
Böğürtlen çayının zayıflamaya etkisi var mı?
İçerisinde yüksek oranda lif bulunması dolayısıyla kilo vermeye çalışılan diyet programlarının uygulandığı süreçlerde tüketilmeye uygundur. Yüksek oranda protein içerikli bir meyve olması da böğürtleni zayıflamaya yardımcı olurken diğer taraftan da kas dokularının kaybedilmesinin önüne geçen önemli bir besin haline getirir.
Böğürtlen çayı nasıl hazırlanır?
Böğürtlen çayı hazırlamak için önce aktarlarda hazır olarak satılan kurutulmuş böğürtlen yapraklarından edinin.
Demliğe kuru böğürtlen yapraklarını koyun ve üzerine kaynar su ilave edin. On beş dakika kadar bu şekilde demlendikten sonra süzüp fincana koyularak içilebilir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde birçok açıdan vücuda fayda sağlar. Yalnız tüketiminde aşırıya kaçılmaması önerilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi böğürtlen çayının da gereğinden fazla miktarda tüketilmesi halinde vücutta alerjik bir reaksiyona sebep olma ihtimali bulunuyor. Böğürtlenin içerisindeki etken maddelerden birine alerjisi olan bünyelerde istenmeyen sonuçların ortaya çıkması, düşük bir ihtimal de olasıdır.