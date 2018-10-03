Böğürtlen çayının faydaları nelerdir? Böğürtlen çayı yararları

Böğürtlen çayının faydaları nelerdir?

Düzenli olarak tüketildiği takdirde antioksidan etkisi göstererek vücutta serbest radikallerin vücut dışına atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemine destek olur ve soğuk havalarda ortaya çıkması muhtemel soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara karşı koruma sağlar.

Ağızda meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileştirilmesini mümkün kılar.

İçeriğindeki C vitamini sayesinde kemik dokularının güçlenmesini sağlar.

İdrar yollarında meydana gelmesi muhtemel enfeksiyon kaynaklı problemlerin önlenmesine yardımcı olur.

Kan şekerini düzenler, tansiyonu dengeler. Özellikle kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir.

Vajinal akıntıları keser.

Yapraklarının lapa haline getirilip harici olarak yanık izlerine uygulanması, izlerin büyük ölçüde giderilmesini sağlar.

Mesanedeki taş gibi problemlerin önüne geçer.

Vücudun yağ dengesini korumasına yardımcı olur. Bu sayede cildi sıkılaştırarak cilde fayda sağlar.

Böğürtlen çayının zayıflamaya etkisi var mı?

İçerisinde yüksek oranda lif bulunması dolayısıyla kilo vermeye çalışılan diyet programlarının uygulandığı süreçlerde tüketilmeye uygundur. Yüksek oranda protein içerikli bir meyve olması da böğürtleni zayıflamaya yardımcı olurken diğer taraftan da kas dokularının kaybedilmesinin önüne geçen önemli bir besin haline getirir.

Böğürtlen çayı nasıl hazırlanır?

Böğürtlen çayı hazırlamak için önce aktarlarda hazır olarak satılan kurutulmuş böğürtlen yapraklarından edinin.

Demliğe kuru böğürtlen yapraklarını koyun ve üzerine kaynar su ilave edin. On beş dakika kadar bu şekilde demlendikten sonra süzüp fincana koyularak içilebilir. Düzenli olarak tüketildiği takdirde birçok açıdan vücuda fayda sağlar. Yalnız tüketiminde aşırıya kaçılmaması önerilir. Tüm bitki çaylarında olduğu gibi böğürtlen çayının da gereğinden fazla miktarda tüketilmesi halinde vücutta alerjik bir reaksiyona sebep olma ihtimali bulunuyor. Böğürtlenin içerisindeki etken maddelerden birine alerjisi olan bünyelerde istenmeyen sonuçların ortaya çıkması, düşük bir ihtimal de olasıdır.