Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Etiyopyalı doktorlar Türk sağlık sistemindeki dönüşüme hayran kaldı

Etiyopyalı doktorlar Türk sağlık sistemindeki dönüşüme hayran kaldı

AA Sağlık Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 12:41
- Etiyopyalı doktorlar, ve 'daki çeşitli hastaneleri ziyaret ederek, Türk sağlık sistemi hakkında bilgi aldı

Etiyopyalı doktorlar, sağlık hizmetlerini yerinde görmek ve iş birliğini artırmak için geldikleri 'de sağlık alanında yaşanan dönüşüme hayran kaldı.

AA muhabirinin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulundan (DEİK) edindiği bilgiye göre, Türkiye'ye gelen 10 kişilik Etiyopyalı sağlık alım heyeti, Türkiye'deki hastaneleri, tedavi yöntemlerini ve klinik yeterlilikleri yerinde inceledi.

6 gün süren ziyaret boyunca İstanbul ve Ankara'daki çeşitli hastaneleri ziyaret eden doktorlar, 'nda Türkiye'nin genel sağlık sistemi, kamu sağlık politikası, genel sağlık verileri ve yurt dışındaki sağlık yatırımları ve iş birlikleri hakkında bilgi aldı.

DEİK/Sağlık İş Konseyi üyelerinin geçen yıl Etiyopya'da sağlık turizmini geliştirmek için yaptığı girişimlerin sonrasında gelen doktorlar, Türkiye'deki sağlık sistemindeki dönüşümden, son 15 yıllık periyottaki sağlık verilerinde görülen ciddi iyileşmeden ve genel sağlık göstergelerinden etkilendiklerini aktardı.

Özel sağlık kuruluşlarının bir kısmı ile kendi üniversite hastaneleri ve üniversiteleri arasında eğitsel ve teknik iş birliği programları başlatmayı istekli olduklarını ifade eden heyet, aynı zamanda kendi sağlık kuruluşlarında sunamadıkları tedaviler için bu hastanelerdeki doktorlara yönlendirme yapacaklarını belirtti.

Heyette, Etiyopya'daki Mekelle Üniversite Hastanesi, Jimma Üniversite Hastanesi, Gonder Üniversite Hastanesi, Bahir Dar Üniversite Hastanesi, Hawassa, Black Lion Hastanesi ve St Paul's Millenium Hastanesinden doktorlar yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Etiyopyalı doktorlar Türk sağlık sistemindeki dönüşüme hayran kaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN