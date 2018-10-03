Fesleğen çayının faydaları nelerdir? Fesleğen çayı yararları

Aynı zamanda alternatif tıbbın da önemli bir ürünü olan fesleğen, antiseptik, sedatif ve diüretik etkilere sahiptir. E ve A vitaminleriyle kalsiyum, demir, manganez, selenyum mineralleri açısından zengindir ve her şeyden öte oldukça güçlü bir antioksidan deposudur.

FESLEĞEN ÇAYININ FAYDALARI NELERDİR?

Fesleğenin içerisinde bol miktarda bulunan magnezyum, kan damarlarının sağlıklı bir şekilde çalışmasını destekler ve dolayısıyla ateroskleroz riskini önler. Kan basıncını ve kolesterol seviyesini dengede tutar kardiyovasküler problemlerin önüne geçer. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle mücadele eder.

Fesleğen çayı, antibakteriyel özellikte bir karışımdır. Ülserin oluşma nedenleri arasında başı çeken h. Pylori baskterisiyle etkili bir şekilde mücadele eder. İçerdiği yağlar, ülsere neden olan bu bakterileri öldürür ve yayılmalarını önler.

Düzenli olarak tüketilen fesleğen çayı özellikle tip 2 diyabet riskini en aza indirir.

Fesleğen çayı, içerisinde asetik asit sayesinde böbrek taşlarının erimesine yardımda bulunur.

Diüretik özelliği sayesinde detoks görevi görür. Ürik asit düzeyini düşürür.

Radyasyon sebebiyle oluşması muhtemel tümör ve dolayısıyla kanser riskini azaltır.

İçerisinde bolca barındırdığı C vitamini sayesinde düzenli olarak tüketildiği takdirde bağışıklık sistemini güçlendirir. Fesleğen çayının vücut içerisindeki bu işlevini aynı zamanda içeriğindeki magnezyum, potasyum ve demir mineralleri de destekler. Ulusal Kanser Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırmaya göre kronik hastalıklardan artrit gibi romatizmal hastalıklara kadar pek çok sağlık probleminin önlenmesi konusun oldukça başarılı bir bitkisel ürün olduğu gözlenmiştir.

Fesleğen çayı içerek zayıflamak mümkün mü?

Vücuttan su atılmasına destek olan fesleğen çayı, içerisinde barındırdığı eter yağı sayesinde tokluk hissi yaratarak iştahın kontrol altına alınmasını mümkün kılar. Fesleğen, kekik ve adaçayı ile hazırlanacak bitki çayının diyet dönemlerinde düzenli olarak tüketilmesi daha hızlı yağ yakılmasını sağlar.