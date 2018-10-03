Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 insan sağlığına mucizevi yararları

nsan sağlığı açısından hem fiziksel hem de zihinsel birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri özellikle balık ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve keten ve chia gibi tohumlardan elde edilebilir. İşte Omega 3 insan sağlığına mucizevi faydaları...

Omega-3 Yağının Bilim İnsanları Tarafından da Kanıtlanmış Faydaları

Mutsuzluk ve hayata ilginin azaldığı depresyon hastalığının tedavisinde rol oynar. Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görülmüştür.

Omega-3 göz sağlığına iyi gelir. İçerisindeki DHA maddesinin insanlarda eksikliği halinde görme problemleri oluşabileceği görülmüştür. Görme bozuklukları ve körlük riskini omega-3 tüketerek azaltmanız mümkündür.

Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3 tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar. Hamilelik döneminde omega 3 tüketimi çocuklarda zekanın artması, daha iyi iletişim ve sosyal beceriler, davranışsal bozuklukların azalması, gelişim bozukluğu riskinin azalması, otizm ve serebral palsi hastalığı riskinin azalması gibi etkiler göstermektedir.

Ölüme yol açabilecek kalp krizi ve spazmı riskini azaltan omega-3 kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Balık yiyen insanlarda bu hastalığın oranının daha az olduğu araştırmacılar tarafından görülmüştür. Omega-3 trigliseritlerin %15-30 oranında azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürür. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırır. Kanın pıhtılaşmasını önler.

Omega-3 'ün çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomlarını azalttığı görülmüştür.

Etkilerini bel çevresindeki yağların artması, yüksek kan basıncı, insülin direnci, yüksek trigliserit ve düşük HDL miktarı olarak gösteren metabolik sendromun semptomlarını azaltır.

Vücudumuzun iltihapla savaşmasına katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bağışıklık sistemi hastalıkları ile savaşmamıza yardımcı olur.

Davranış bozukluklarının düzelmesinde omega-3 tüketimi faydalıdır. Şizofren ve bipolar bozukluk sahibi hastalarda omega-3'ün davranış bozukluğunu azalttığı görülmüştür.

Omega-3 alzheimer riskini azaltır.

Yapılan araştırma ve deneylere göre omega-3'ün bağırsak kanseri riskini %55 azalttığı görülmüştür.

Çocuklarda astım riskini azaltır.

Karaciğerdeki yağ miktarını azaltır.

Kemik ve eklem sağlığını güçlendirir.

Menstrüal ağrılara iyi gelir.

Uyku düzenine iyi gelir.

Cilt sağlığı için omega-3 tüketimi önemlidir. Cildin nem dengesini sağlar, kırışıklık ve yaşlanmayı önler.

Tüm bu faydalarının yanı sıra omega-3 yağı tüketiminin görülmüş herhangi bir zararı yoktur.

Omega-3'ü Hangi Besinlerden Alabilirim?

Omega-3 yağını eczanelerden hap şeklinde alabileceğini gibi omega-3 yönünden zengin besinleri tüketerek de alabilirsiniz.

İşte omega-3 yağı yönünden zengin bazı besinler:

Balık ve deniz ürünleri ( özellikle soğuk suda yetişen somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar)

Keten tohumu, chia tohumu, ceviz

Keten tohumu yağı, soya fasülyesi yağı, kanola yağı

Yumurta, yoğurt, süt