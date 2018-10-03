Omega 3 faydaları nelerdir? Omega 3 insan sağlığına mucizevi yararları

nsan sağlığı açısından hem fiziksel hem de zihinsel birçok faydası bulunan omega 3 yağ asitleri özellikle balık ve deniz ürünleri, süt ve süt ürünleri ve keten ve chia gibi tohumlardan elde edilebilir. İşte Omega 3 insan sağlığına mucizevi faydaları...
Omega-3 Yağının Bilim İnsanları Tarafından da Kanıtlanmış Faydaları
- Mutsuzluk ve hayata ilginin azaldığı depresyon hastalığının tedavisinde rol oynar. Anlık endişe ve sinir olarak ortaya çıkan anksiyete problemine iyi gelir. Yapılan araştırmalara göre omega-3 içeren besinleri tüketen hastalarda depresyon ve anksiyete semptomlarının azaldığı görülmüştür.
- Omega-3 göz sağlığına iyi gelir. İçerisindeki DHA maddesinin insanlarda eksikliği halinde görme problemleri oluşabileceği görülmüştür. Görme bozuklukları ve körlük riskini omega-3 tüketerek azaltmanız mümkündür.
- Hamilelik ve bebeklik döneminde omega-3 tüketimi beyin sağlığı için son derece faydalıdır. Bebeklerde beyin gelişiminde önemli rol oynar. Hamilelik döneminde omega 3 tüketimi çocuklarda zekanın artması, daha iyi iletişim ve sosyal beceriler, davranışsal bozuklukların azalması, gelişim bozukluğu riskinin azalması, otizm ve serebral palsi hastalığı riskinin azalması gibi etkiler göstermektedir.
- Ölüme yol açabilecek kalp krizi ve spazmı riskini azaltan omega-3 kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. Balık yiyen insanlarda bu hastalığın oranının daha az olduğu araştırmacılar tarafından görülmüştür. Omega-3 trigliseritlerin %15-30 oranında azalmasına katkı sağlar. Kan basıncını düşürür. İyi kolestrol olarak bilinen HDL kolesterol seviyesini artırır. Kanın pıhtılaşmasını önler.
- Omega-3 'ün çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu semptomlarını azalttığı görülmüştür.
- Etkilerini bel çevresindeki yağların artması, yüksek kan basıncı, insülin direnci, yüksek trigliserit ve düşük HDL miktarı olarak gösteren metabolik sendromun semptomlarını azaltır.
- Vücudumuzun iltihapla savaşmasına katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Bağışıklık sistemi hastalıkları ile savaşmamıza yardımcı olur.
- Davranış bozukluklarının düzelmesinde omega-3 tüketimi faydalıdır. Şizofren ve bipolar bozukluk sahibi hastalarda omega-3'ün davranış bozukluğunu azalttığı görülmüştür.
- Omega-3 alzheimer riskini azaltır.
- Yapılan araştırma ve deneylere göre omega-3'ün bağırsak kanseri riskini %55 azalttığı görülmüştür.
- Çocuklarda astım riskini azaltır.
- Karaciğerdeki yağ miktarını azaltır.
- Kemik ve eklem sağlığını güçlendirir.
- Menstrüal ağrılara iyi gelir.
- Uyku düzenine iyi gelir.
- Cilt sağlığı için omega-3 tüketimi önemlidir. Cildin nem dengesini sağlar, kırışıklık ve yaşlanmayı önler.
Tüm bu faydalarının yanı sıra omega-3 yağı tüketiminin görülmüş herhangi bir zararı yoktur.
Omega-3'ü Hangi Besinlerden Alabilirim?
Omega-3 yağını eczanelerden hap şeklinde alabileceğini gibi omega-3 yönünden zengin besinleri tüketerek de alabilirsiniz.
İşte omega-3 yağı yönünden zengin bazı besinler:
- Balık ve deniz ürünleri ( özellikle soğuk suda yetişen somon, tuna, sardalya gibi yağlı balıklar)
- Keten tohumu, chia tohumu, ceviz
- Keten tohumu yağı, soya fasülyesi yağı, kanola yağı
- Yumurta, yoğurt, süt