Patlıcanın faydaları nelerdir? Patlıcan yemenin yararları!

Ülkemizde yetişen türlerine İstanbul Kemer patlıcanı, Bostan patlıcanı ve İzmir Halkapınar patlıcanı isimleri verilmiştir. Patlıcan, nikotin içeren yapısı nedeniyle doğa üzerindeki canlılar arasında yalnızca insanlar tarafından tüketilir. Bu açıdan nadir bitkilerden biridir. Patlıcan bitkisi yaklaşık olarak 1 metre boya ulaşabilir. Mor çiçekleri ve griye çalan yeşil yaprakları vardır. Çiçekler yaz ayları geldiğinde bol çekirdekli patlıcan meyvesi halini alır. Her bir patlıcan tanesinde 500-5000 arası tohum mevcuttur. Kış aylarında yetiştirilmesi seralarda yapılır. Peki patlıcanın faydaları nelerdir? İşte patlıcan yemenin yararları...

Patlıcanın içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?

Patlıcan, içeriğinde çeşitli mineral, vitamin, karbonhidrat ve proteinleri barındırsa da diğer sebzelere oranla fakir bir içeriğe sahip olduğu söylenebilir.

A, B1, B3, B6 ve C vitaminleri ile yağ, lif, fosfor, demir, potasyum, iyot, bakır ve çinkoyu içerisinde barındırır.

Kolesterol içermez.

Saponin, klorojenik asit, nikotin ve kolin gibi etken maddeleri barındırır.

Patlıcanın faydaları nelerdir?

İçeriğinde nasusnin isimli madde sayesinde antioksidan özellikleri göstererek serbest radikallerle savaşır. Beyin hücrelerinin korunmasına ve hasar görmüş olan hücrelerin onarılmasına yardım eder. Yaş faktörüne bağlı olarak gelişen zihinsel problemlerin önüne geçer, hafızayı güçlendirir.

Potasyum ve B6 vitaminleri sayesinde kan basıncını dengeler. Kardiyovasküler problemlere bağlı ölüm riskini azaltır. Haftada bir kez düzenli olarak tüketildiği takdirde kalp hastalıklarının riskini yüzde 34 oranında azalttığı gözlenmiştir.

Kandaki kötü kolesterol oranını dengeler. Bu sayede olası kalp krizi riskini azaltır.

Patlıcan, vücuttaki fazla demirin daha kolay bir şekilde emilmesini sağlar. İçeriğinde barındırdığı bakırla da kandaki oksijen ve demirin doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur. Yorgunluğu önler, enerjiyi yükseltir. Yapısındaki thiamin isimli madde aracılığıyla kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler.

Vücudu enfeksiyonlara karşı korur, tümör oluşumunu engeller. Kanserin hücreler arasında yayılmasının önüne geçer. Özellikle akciğer, meme, prostat, ağız ve deri kanserlerine karşı etkilidir.