Zeytinyağının faydaları ve türleri! Zeytinyağı tüketmenin yararları nelerdir?

Türkiye, İspanya, İtalya, Yunanistan başta olmak üzere Akdeniz coğrafyasının neredeyse tamamında yaygın olarak üretilen ve tüketilen zeytinyağı, yemeklerde ve salatalarda kullanılır. Zeytinyağının faydaları arasında daha önce duymadığınız bilgileri bir arada araştırıp derledik. İşte Zeytinyağının faydaları...

Zeytinyağı türleri nelerdir?

Natürel zeytinyağı: Kendi içinde sızma, natürel ve natürel birinci olmak üzere üçe ayrılır. Bu çeşitliliği belirleyen faktör yağın içerisindeki asit oranıdır.

Rafine zeytinyağı: Asit oranı yüksek kusurlu zeytinyağlar direk olarak sabun üretiminde kullanılır ya da rafine edilip yağ şeklinde kullanıma uygun hale getirilir.

Zeytinyağı: A tipi ve riviera olarak iki farklı şekilde satışı mevcuttur.

Zeytinyağının kalitesi nasıl anlaşılır?

Zeytin ağacından toplanan ve kaplarda bekletildikten sonra sıkılan zeytinlerin, depolama, şişeleme süreçlerinden sonra sofralara ulaşan zeytinyağının kalitesinin anlaşılabilmesi için dikkat edilmesi gereken faktörler tat ve kokudur. Zeytinyağı koklandığında taze bir koku alınmalıdır. Tat açısından ise damakta acılık ve genizde yanma hissi bırakması idealdir. Renk ise yağın kalitesinin anlaşılabilmesine yarayan bir faktör değildir. Rengin ancak psikolojik bir etkisi olabilir.

Zeytinyağı nasıl muhafaza edilir?

Zeytinyağı ışık ve havaya maruz kalmadığı bir ortamda muhafaza edilmelidir. Koyu renkli cam şişeler bu açıdan idealdir.

Zeytinyağının içerdiği vitamin ve mineraller nelerdir?

Zeytinyağı neredeyse anne sütü kadar besin değerleri açısından zengin bir yapıya sahiptir. İçerisinde A, D, E ve K vitaminlerini barındırır. Aynı zamanda doymamış yap asitleri ve lif açısından da zengindir. Fenol ve polifenol bileşenlerini de yüksek oranda ihtiva eden zeytinyağı, doymamış yağ asitlerinden herhangi birini içermez.

Zeytinyağı nerelerde kullanılır? Faydaları Nelerdir?

Zeytinyağı genel olarak yemek, salata ve soslarda kullanılır. Uzmanların doğal bir ilaç olarak işaret ettiği zeytinyağı, başta kanser olmak üzere pek çok hastalığın tedavisi için üretilen ilaçların da içeriğinde yer alır.

Sabun, krem gibi çeşitli kozmetik ürünlerin üretim malzemelerinden biri olan zeytinyağının saf hali özellikle harici olarak cilde ve saça uygulandığı takdirde birçok fayda sağlar.

Çay yapımında kullanılması mümkündür.

Mobilya cilalarken, metal bir ürünü parlatırken, deri onarımı ve takılan fermuarın çözümünde zeytinyağından faydalanılır.