Akıllı insülin molekülü şekeri vuracak

Dünyada 425 milyon kişi diyabet
hastası. Türkiye'de ise her 11 kişiden 1'i diyabetli. Dünyada her yıl 5 milyon kişi diyabetten hayatını kaybediyor. Bilim insanları bu rakamı üçüncü dünya savaşına benzetiyor. Diyabetin ve komplikasyonlarının küresel toplam maliyeti yılda yaklaşık 775 milyar dolar. Bunun içinde diyabet ilaçlarının maliyeti sadece 127 milyar doları buluyor. Geri kalan 648 milyar dolar ise diyabetin yol açtığı komplikasyonları için harcanan harcamaları oluşturuyor.
SABAH, Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği'nin (EASD) Berlin'de gerçekleştirdiği Global Diyabet Kongresi'nde diyabetle mücadeledeki yenilikleri mercek altına aldı. Novo Nordisk Bilimsel Baş Direktörü ve Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mads Krogsgaard Thomsen, yaptıkları AR-GE çalışmalarında en son kanser tedavilerinde kullanılan ve tümörü direkt hedef alan akıllı bir molekül üzerinde çalıştıklarını söyledi. Thomsen "İngiltere'de Bristol Üniversitesi'nde bilim insanları şeker
le savaşan bir molekül geliştirdi. Biz o molekülü aldık. Laboratuvarlarımızda bunun üzerinde çalışıyoruz. Bu akıllı molekül akıllı bir insülin
. Şimdi hastalar günde 4 kez şeker ölçüp, insülin iğneleri yapabiliyor. Bu akıllı molekül kandaki şeker glikoz miktarına duyarlı olacak. Yüksekse normal seviyeye indirecek, normal ise hiçbir etki yapmayacak. Bu molekülle hipoglisemiye girmeyecek. Akıllı molekül 10 yıl içinde diyabette devrim yaratacak" dedi.